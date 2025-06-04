بعد تعيينه عميدًا لإعلام بني سويف، السيرة الذاتية لـ ممدوح مكاوي 

أعلنت جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 297 بتعيين الدكتور ممدوح عبد الله محمد عبد اللطيف مكاوي، عميدًا لكلية الإعلام بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ عميد الإعلام

وهنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور ممدوح مكاوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، كما وجّه الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز السيد، العميد السابق، على جهوده المشهودة وعطائه خلال فترة توليه عمادة الكلية.

تهنئة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف لعميد كلية الإعلام الجديد

السيرة الذاتية لعميد إعلام بني سويف

ويمتلك الدكتور ممدوح عبد الله مسيرة أكاديمية وإدارية متميزة، حيث بدأ عمله الأكاديمي كمدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب بـ جامعة بني سويف عام 2011، ثم تولى منصب مدرس بذات التخصص بكلية الإعلام بـ جامعة بني سويف عام 2014، وفي عام 2016 عمل أستاذًا مساعدًا بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، قبل أن يُرقى إلى درجة أستاذ للإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف.

كما شغل الدكتور ممدوح مكاوي، عددًا من المناصب الإدارية المهمة، أبرزها وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف على قسم الإذاعة والتليفزيون، ومدير مركز التدريب والإنتاج الإعلامي.

الدكتور ممدوح مكاوي ـ عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف

جوائز تقديرية لعميد إعلام بني سويف

وحصل خلال مسيرته الأكاديمية على عدة جوائز تقديرية، منها جائزة أفضل بحث في مؤتمر كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة، وجائزة التفوق في أفضل رسالة ماجستير من معهد الدراسات العليا بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول على دفعته بجامعة الزقازيق، وله العديد من الأبحاث العلمية المحكمة، وأشرف على عدد كبير من الرسائل البحثية، وشارك في لجان تحكيم علمية بعدد من المجلات المحلية والعربية والدولية.

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