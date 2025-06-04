بـ الإنجليزي والدين، إسدال الستار على امتحانات الإعدادية ببني سويف

اختتم 66 ألف طالب وطالبة بـ محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» بأداء الامتحان في آخر مادتين «اللغة الإنجليزية والتربية الدينية» أمام 321 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وكيل تعليم بني سويف تتابع ختام امتحانات الإعدادية

وتابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024/2025، والتي اختتمت اليوم بمادتي «اللغة الأجنبية والتربية الدينية»، حيث زاد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 65.9 ألف طالب وطالبة أمام 321 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة الهواري اليوم، والتي تفقدت خلالها عددًا من اللجان المنعقد بها الامتحانات بمقر مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي ولجنة مدرسة الأقباط الإعدادية بنات بمدينة بني سويف، مؤكدة أن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان في مادتي «اللغة الأجنبية والتربية الدينية» بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات، فضلًا عن متابعتها إجراءات تسليم أوراق الأسئلة منذ الصباح الباكر من غرفة العمليات وتواصلها المستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بني سويف تشيد بدور الأجهزة الأمنية والتنفيذية

كما توجهت وكيل تعليم بني سويف، بالشكر للأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق من الكهرباء والمياه، على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة، والتي وجه بها المحافظ أثناء أيام امتحانات الشهادة الإعدادية التي جرى عقدها على مدار أسبوع كامل.

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أن أعمال تقدير الدرجات قد انطلقت الإثنين الماضي في جميع المواد بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحان في القطاعين «أ» و«ب»، حيث يشمل القطاع «أ» 158 لجنة بإجمالي 34112 طالبًا وطالبة ويضم إدارات «بني سويف، الفشن، الواسطى»، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، فيما يشمل القطاع «ب» 163 لجنة بإجمالي 31881 طالبًا وطالبة ويضم إدارات «ببا، اهناسيا، سمسطا، ناصر».

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