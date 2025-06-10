مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث إطلاق نار بالنمسا

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للحادث الذي وقع اليوم في مدرسة بمدينة "جراتس" بجمهورية النمسا، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تتقدم مصر بصادق المواساة إلى حكومة وشعب النمسا الصديق، وإلى أسر الضحايا والمصابين.

كما أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد على وقوفها إلى جانب النمسا في هذا الظرف الأليم.

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