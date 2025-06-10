الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث إطلاق نار بالنمسا

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للحادث الذي وقع اليوم في مدرسة بمدينة "جراتس" بجمهورية النمسا، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تتقدم مصر بصادق المواساة إلى حكومة وشعب النمسا الصديق، وإلى أسر الضحايا والمصابين.

كما أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد على وقوفها إلى جانب النمسا في هذا الظرف الأليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جراتس النمسا الظرف الأليم

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من طلاب الجامعات بالمملكة المتحدة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندى مستجدات الأوضاع الإقليمية

الخارجية تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكافة دول العالم

الأكثر قراءة

ريبيرو يفاضل بين الشناوي وشوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام إنتر ميامي

شاب ينعى نفسه ويتخلص من حياته بعد حرمانه من رؤية أطفاله بالغربية

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات شركة "إيكيا" للأثاث

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، والأمن يكشف التفاصيل وحصيلة المصابين

خدمات

المزيد

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

المزيد
الجريدة الرسمية