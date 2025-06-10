الكرملين: اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل رفات العسكريين

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتصالات تجرى بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل رفات العسكريين.

وأوضح أن موسكو لديها اتصالات عملية مع واشنطن وفريق الرئيس الأمريكي وفي حال الضرورة تجري اتصالات مباشرة بين بوتين وترامب.

وتابع: حاليا لا توجد أسس مشتركة لاتفاقيات مستقبلية مع أوروبا ولا نتلقى إشارات من دول القارة.

وبشأن زيارة والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى موسكو، أشار الكرملين إلى أن روسيا منفتحة على مواطني الدول الأخرى وهذه أفضل طريقة لرؤية روسيا والتعرف عليها.

وقبل وقت سابق أفاد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، بأن 103 مدنيين، بينهم طفل، أُصيبوا خلال الأسبوع الماضي جراء الغارات الأوكرانية على المناطق الروسية، في حين قُتل أربعة أشخاص.

الإصابات المدنية ناجمة عن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة الموجهة

وأوضح ميروشنيك- في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "خلال الأسبوع الماضي، تضرر 107 مدنيين جراء القصف، حيث أصيب 103 أشخاص، بينهم قاصر، وقُتل أربعة أشخاص".

وقال إن غالبية الإصابات المدنية ناجمة عن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة الموجهة، مضيفا أنه "تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا المدنيين جراء الهجمات الأوكرانية في منطقتي بيلجورود وكورسك".

إطلاق 1800 ذخيرة متنوعة على أهداف مدنية

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما يقرب من 1800 ذخيرة متنوعة على أهداف مدنية، معظمها من صنع غربي.

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