الحرب تشتد، أوكرانيا تعلن استهداف مطار سافالينكا وتدمير مقاتلتين روسيتين

أعلنت أوكرانيا أن جيشها استهدف مطار سافالينكا ودمر مقاتلتين روسيتين.

هجوم على مطار سافالينكا

لا تزال جبهات القتال مستمرة في أوكرانيا وروسيا؛ إذ أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه شن هجوم على مطار سافالينكا ما أدى لتدمير ماتقلتيْن روسيتين من طراز ميج وسوخوي.

الجيش الروسي يدمر لأوكرانيا 26 دبابة من نوع أبرامز

من جهته، أفادت وكالة نوفوستي بأن الجيش الروسي دمر لأوكرانيا 26 دبابة من نوع أبرامز من أصل 30 دبابة كانت كييف قد استلمتها من واشنطن.

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