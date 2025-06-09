الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرب تشتد، أوكرانيا تعلن استهداف مطار سافالينكا وتدمير مقاتلتين روسيتين

استهداف مطار سافالينكا،
استهداف مطار سافالينكا، فيتو

أعلنت أوكرانيا أن جيشها استهدف مطار سافالينكا ودمر مقاتلتين روسيتين.

هجوم على مطار سافالينكا

لا تزال جبهات القتال مستمرة في أوكرانيا وروسيا؛ إذ أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه شن هجوم على مطار سافالينكا ما أدى لتدمير ماتقلتيْن روسيتين من طراز ميج وسوخوي.

الجيش الروسي يدمر لأوكرانيا 26 دبابة من نوع أبرامز 

من جهته، أفادت وكالة نوفوستي بأن الجيش الروسي دمر لأوكرانيا 26 دبابة من نوع أبرامز من أصل 30 دبابة كانت كييف قد استلمتها من واشنطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا مطار سافالينكا تدمير مقاتلتين روسيتين تدمير 26 دبابة أبرامز كييف

مواد متعلقة

روسيا تسلم الدفعة الأولى من جثث جنود أوكرانيا لمنطقة التبادل (صور)

الدفاع الروسية: نقلة جثث 1212 عسكريا أوكرانيا إلى الحدود خلال ساعة

روسيا تتهم أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل الأسرى

ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة

الأكثر قراءة

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

بعد الهجوم الروسي، بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك رابع أيام العيد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه رابع أيام عيد الأضحى

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية