روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى مع أوكرانيا

ذكرت وكالات ريا نوفوستي، الاثنين، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل أسرى الحرب شملت شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" بعودة أول مجموعة من أسرى الحرب الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي التي تسيطر عليها كييف وذلك في إطار اتفاقيات إسطنبول.

وأضافت: "في المقابل تم نقل عدد مماثل من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

جنود روس في حافلة بعد عودتهم من الأسر في إطار عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث كانت المجموعة الأولى من الجنود دون سن الخامسة والعشرين في مكان لم يُكشف عنه في بيلاروسيا.



ولم يكشف أي من الجانبين عن عدد الأسرى الذين تم تسليمهم خلال عملية التبادل.



وهذه هي أول مجموعة من أسرى الحرب يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من يونيو في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في "الأيام المقبلة"، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.



وذكر زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما".



وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع إكس قائلا: "لقد عاد جنودنا إلى بلادهم"، مؤكدا عودة جنود شباب وآخرين مصابين بجروح خطيرة، دون أن يكشف عددا محددا.



وأوضح الرئيس الأوكراني أن عملية التبادل كانت "مركبة"، وأعرب عن أمله أن يتم تنفيذ اتفاق اسطنبول بشكل كامل.



وأشار إلى أن عمليات التبادل "سوف تستمر على عدة مراحل خلال الأيام المقبلة".

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