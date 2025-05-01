التحريات: لودر قمامة يتسبب في كسر خط غاز بفيصل

تستمع مباحث الجيزة إلى أقوال سائق لودر تسبب في كسر بخط غاز بأول شارع فيصل أمام معرض الأبيض للسيارات في محافظة الجيزة.

وتبين أنه أثناء قيام سائق اللودر برفع القمامة من المكان كسر خط الغاز، وتجري الأجهزة المعنية عملية إصلاح لها.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بكسر في خط الغاز الموجود بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

السبب: كسر في خط الغاز أثناء رفع القمامة

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن كسر خط الغاز حدث أثناء قيام لودر برفع القمامة من الشارع حيث ارتطم به اللودر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات فيما تجري الأجهزة المعنية عملية إصلاح الكسر تمهيدا لعودة الغاز إلى العمل مرة أخري بالمنطقة.

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