ضبط سيدة بتهمة ضرب عمال مطعم وادعائها تحرشهم بها بالجيزة

في تطور جديد لقضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على سيدة متهمة بتصوير عامل داخل مخبز بمدينة 6 أكتوبر، وادعاء تعرضها للتحرش منه، قبل أن يتبين لاحقًا تلفيق الاتهامات، بالإضافة إلى مضايقة عمال أحد المطاعم وتصويرهم بدعوى عملها بـ"جهة سيادية".

وفقًا لتحقيقات المباحث، هاجمت السيدة العامل داخل المخبز وبدأت في تصويره بهاتفها المحمول، بينما كانت تردد اتهامات غير صحيحة، ثم قامت بصفعه على وجهه أمام الكاميرا.

وحرر العامل محضرًا رسميًا بقسم شرطة مدينة 6 أكتوبر، اتهمها فيه بالاعتداء عليه وتشويه سمعته، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات لاحقًا أن المتهمة لها سوابق في مضايقة العاملين بالمطاعم والمحال التجارية، حيث كانت تتصرف بعدوانية وتدعي انتماءها لجهات سيادية لترهيب الضحايا.

وتناقش المباحث مع شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة للعامل، والتي نفتها الأدلة الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتقديم المتهمة للنيابة العامة، التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وأعرب العامل المعتدى عليه عن صدمته من الواقعة، مؤكدًا أن الاتهامات الزائفة قد تؤثر على سمعته وسبل عيشه، بينما طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل بضرورة محاسبة من يسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتلفيق القضايا.

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