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خارج الحدود

روسيا: 107 مدنيين بين قتيل وجريح في أسبوع بسبب الغارات الأوكرانية

الغارات الأوكرانية
الغارات الأوكرانية على روسيا، فيتو

 أفاد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، بأن 103 مدنيين، بينهم طفل، أُصيبوا خلال الأسبوع الماضي جراء الغارات الأوكرانية على المناطق الروسية، في حين قُتل أربعة أشخاص.

 

الإصابات المدنية ناجمة عن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة الموجهة

 وأوضح ميروشنيك- في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "خلال الأسبوع الماضي، تضرر 107 مدنيين جراء القصف، حيث أصيب 103 أشخاص، بينهم قاصر، وقُتل أربعة أشخاص".

وقال إن غالبية الإصابات المدنية ناجمة عن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة الموجهة، مضيفا أنه "تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا المدنيين جراء الهجمات الأوكرانية في منطقتي بيلجورود وكورسك".

 

إطلاق 1800 ذخيرة متنوعة على أهداف مدنية

 وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما يقرب من 1800 ذخيرة متنوعة على أهداف مدنية، معظمها من صنع غربي.

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