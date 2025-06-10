إسرائيل تشن عدة غارات جوية على مدينة الحديدة غربي اليمن

شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات جوية على مدينة الحديدة غربي اليمن، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء.



وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثي" إن "العدو الإسرائيلي يشن غارات على مدينة الحديدة"، بينما لم تكشف القناة عن تفاصيل إضافية حول الغارات والأهداف التي ضربتها.

وأمس الإثنين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا بالإخلاء الفوري لكل من يوجد في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن، تمهيدا لقصفها.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن إطلاق “الحوثي” صواريخ باتجاه إسرائيل "لن يمر دون رد"، مبينًا أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع بنك الأهداف لمواقع الحوثيين الحساسة.

وأضاف المصدر الأمني لموقع "والا" العبري: "سيدفع الحوثيون ثمن إطلاق الصواريخ الباليستية. لن يمر هذا دون رد".

وقبل أيام، أعلن "الحوثيون" تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل، استهدف مطار بن جوريون في تل أبيب، وذلك ضمن هجمات الجماعة التي تبررها بأنها رد على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني.

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