تحذير حوثي للشركات الأجنبية من الاستثمار في إسرائيل

حذر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي باليمن، الشركات الأجنبية من الاستثمار في إسرائيل.

وأوضح المشاط: تلقينا استعداد شركات لنقل استثماراتها استجابة لتحذيرنا وتجنبا لما هو أخطر وننصح البقية بالمغادرة.

وقبل وقت سابق قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، الخميس الماضي، نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي.

جماعة الحوثي تعلق على عملية استهدف مطار بن جوريون

وأضاف يحيى سريع: عمليتنا أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ، وأدت إلى وقف الملاحة في مطار بن جوريون.



وتابع: عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فوق مدينة القدس.

إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي

ودوت صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الملاحة.

ويواصل الحوثيون استهداف مطار بن جوريون باستخدام صواريخ بالستية، في إطار الحظر الجوي الذي أعلنته الجماعة على إسرائيل.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها، عن تنفيذ عملية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بمنطقة يافا المحتلة.

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: إن العملية تسببت في عرقلة عدد من العمليات في مطار بن جوريون الذي استهدفته قواتنا.

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