الإثنين 09 يونيو 2025
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خارج الحدود

مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا أكثر من 4 آلاف مصاب منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن الناطق باسم مستشفى سوروكا الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن استقبال 4 آلاف و189 مصابا منذ بداية العدوان علي قطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم مستشفى سوروكا الإسرائيلي: "استقبلنا الأسبوع الماضي 10 جنود أصيبوا خلال القتال في قطاع غزة".

مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضية، معلقا على حادث مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: إنه يوم حزين وصعب وأعزي عائلات الجنود القتلى.

وأضاف نتنياهو : الجنود سقطوا في المعركة مع حماس واستعادة رهائننا لقد ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا. وذلك وفق تعبيره.

 

انتشال جثث القتلى من الجنود استغرق 6 ساعات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة معاريف أن انتشال جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحت الركام في خان يونس استغرق 6 ساعات.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه يوم الجمعة بمقتل 4 جنود وإصابة 5 أخرين  إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

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