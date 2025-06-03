الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام سوري: جيش الاحتلال يشن هجوما على منطقة في درعا جنوب ‎سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال يشن هجوما على منطقة في درعا في جنوب ‎سوريا.

 

إطلاق صاروخين من سوريا على الاحتلال

وبالرغم من الكشف مؤخرا عن محادثات بين النظام السوري الذي يقوده أحمد الشرع، والاحتلال الإسرائيلي، زعم جيش الاحتلال مساء اليوم، إن قذائف أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، وسقطا في مناطق مفتوحة بمرتفعات الجولان.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، أن الصاروخين أطلقا من منطقة درعا جنوبي سوريا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في مرتفعات الجولان.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة فى الداخل السوري عن عملية إطلاق الصواريخ.

وعقب إطلاق الصاوخين من سوريا، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الاحتلال بدأ هجوما على سوريا ردا على إطلاق الصواريخ.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، كما أشارت إلى أنها المرة الأولى يتم فيها إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل منذ تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد.

 

طائرات حربية إسرائيلية تهاجم سوريا

كما أفادت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا، وأن طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في الأجواء السورية، ولم يتسن بعد التأكد من تفاصيل الرد الإسرائيلي.

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درعا سوريا جنوب سوريا الاحتلال جيش الاحتلال الشرع مرتفعات الجولان

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