إعلام عبري: أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بورود أنباء أولية عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي غزة.

مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضية، معلقا على حادث مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: إنه يوم حزين وصعب وأعزي عائلات الجنود القتلى.

وأضاف نتنياهو : الجنود سقطوا في المعركة مع حماس واستعادة رهائننا لقد ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا. وذلك وفق تعبيره.

انتشال جثث القتلى من الجنود استغرق 6 ساعات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة معاريف أن انتشال جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحت الركام في خان يونس استغرق 6 ساعات.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه يوم الجمعة بمقتل 4 جنود وإصابة 5 أخرين إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.