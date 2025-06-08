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خارج الحدود

إعلام عبري: أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بورود أنباء أولية عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي غزة.

 

مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضية، معلقا على حادث مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: إنه يوم حزين وصعب وأعزي عائلات الجنود القتلى.

وأضاف نتنياهو : الجنود سقطوا في المعركة مع حماس واستعادة رهائننا لقد ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا. وذلك وفق تعبيره.

 

انتشال جثث القتلى من الجنود استغرق 6 ساعات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة معاريف أن انتشال جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحت الركام في خان يونس استغرق 6 ساعات.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه يوم الجمعة بمقتل 4 جنود وإصابة 5 أخرين  إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

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غزة حي الشجاعية الشجاعية نتنياهو جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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