بث مباشر، مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، يقدم لكم موقع إيجي إن تغطية حصرية لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2025.

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مشاهدة بث مباشر مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوربية 2025، ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب فرنسا في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة دورة الأمم الأوروبية 2025، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الموافق 8 يونيو 2025 في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتأتي المواجهة بعد خروج منتخب فرنسا على يد إسبانيا بنتيجة 5-4 فيما خسر منتخ ألمانيا على يد الربتغال بنتيجة 2-1 لصالح رفقاء كرستيانو. إليكم بث مباشر مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي الأمم الأوروبية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية

تقدم قنوات بي إن سبورتس القطرية تغطية شاملة للمباراة، حيث يذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD، مع تحليلات حية وتعليق مميز ويأتي ذلك بصفتها القناة الناقلة الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنك أيضًا متابعة المباراة عبر تطبيقات البث المباشر التابعة لـ بي إن، مثل “beIN CONNECT”، التي توفر بثًا بجودة عالية ومباشر. إليكم مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي الأمم الأوروبية 2025 (بث مباشر).

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا ضد فرنسا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: والديمار أنتون، جوناثان تاه، روبين كوخ

الوسط: جوشوا كيميتش، ألكسندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، ماكسيميليان ميتلشتيت

الهجوم: ليروي ساني، فلوريان فيرتز، نيك ولتمادا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد ألمانيا

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: بيير كالولو، إبراهيما كوناتي، كيلمو لونجليه، ثيو هيرنانديز

وسط الدفاع: كواديو كونيه، أدريان رابيو

وسط هجومي: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليز، ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي

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