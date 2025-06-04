الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

مصرع فني كهرباء سقط من قطار بمزلقان بني سويف

حادث قطار ببني سويف،
حادث قطار ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع فني كهرباء إثر سقوطه من قطار بمزلقان قرية عطف إفوة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

بلاغ حادث قطار ببني سويف

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط أحد الأشخاص من قطار أثناء مروره بمزلقان قرية إفوة التابعة لمركز الواسطى، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، حيث تم فحص الواقعة تحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، وتبين من تحريات الرائد عماد عثمان، رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى، أن المتوفى يُدعى "ك. أ. ك"، يبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل فني كهربائي، ويقيم بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

سقط من القطار حال نزوله

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الضحية حاول النزول من القطار أثناء سيره بمزلقان قرية إفوة، إلا أنه اختل توازنه وسقط أسفل القطار، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة ببني سويف التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان أسباب الوفاة، كما صرحت بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي القرية عقب الحادث الأليم.

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