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خارج الحدود

21 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن  21 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف لجيش الاحتلال إسرائيلي على عدة مناطق في  قطاع غزة وإطلاق نار قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية غربي رفح.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف لجيش الاحتلال وإطلاق نار فجر اليوم الأحد.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، قولها: إن 5 أشخاص، بينهم طفلتان، استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين بمواصي خان يونس، كما قتلت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للقوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، استشهد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب المدينة.

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