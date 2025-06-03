الله ينتقم منك يا أمريكا، وداع مؤثر ومبكي من أطفال لأمهم شهيدة المساعدات برفح (فيديو)

شهداء مركز المساعدات الأمريكية بغزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لبعض الأطفال من غزة، وهم يودعون والدتهم، التي استشهدت في رفح، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من أهل غزة، خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية من مركز توزيع المساعدات الأمريكية.

مع السلامة ياما أطفال يودعون أمهم الشهيدة بطريقة مؤثرة

"مع السلامة ياما يا قلبي"، هكذا انطلقت صرخات الأطفال مودعين والدتهم ريم زيدان، الأم التي كانت تحلم بالحصول على طعام تسد به جوع أطفالها الثمانية، خرجت منذ الصباح الباكر قاصدة مركز توزيع المساعدات الأمريكية، لتفاجئها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في رفح، التي قامت بقصف الفلسطينيين، الذين جاءوا طلبًا للمساعدة، وبدلًا من أن تأتي ريم لأطفالها بالطعام جاءت إليهم جثة هامدة.

" مع السلامة يا يما … أمي قلبي أمي جنة "



في منطقة العلم… استُشهدت ريم زيدان أم تحلم بكسرة خبز لاطفالها الثمانية المجوعيين.

هل هناك جريمة أنقى من هذا الألم؟ pic.twitter.com/2b4VHNziBo — عبدالله العطار abdallah alattar (@abdallahatar) June 3, 2025



صرخات أطفال ريم المودعين لأمهم الشهيدة تكاد تعصف بالقلوب، وبالدموع صرخت طفلتها قائلة: "ياما يا روحي مع السلامة.. مع السلامة ياما"، انخرطت الطفلة الصغيرة، والتي لا يبلغ عمرها 12 عامًا، في البكاء حتى كاد قلبها أن يتوقف.

مشهد آخر لأحد أبناء ريم، طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وهو ينتحب قائلًا: "بدي أمي بديش حاجة بدي أمي.. يامه تعاليلي يامه" كاد الطفل أن يتوقف قلبه من البكاء، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يتأثر بهذه الآلام، وكأن ما ينعشه دماء الأبرياء وبكاء أطفالهم.

الله ينتقم منك يا أمريكا طفل يودع والدته بعد استشهادها



أما طفل ريم الثالث، والذي لا يتجاوز عمره الـ15 عامًا، حكي عما حدث لوالدته في مركز المساعدات الأمريكية، قائلًا: "قالولنا فيه أكل، لكن كان فيه مجازر مش أكل، اللقمة اتغمست بالدم..." وأخذ يبكي قائلًا: "والله أمي عيوني وقلبي، للجنة.. قالولنا عليكم الأمان تأكلوا الأكل أكلناه بغمسة الدم"، وبصرخة مدوية أخذ الطفل يردد "الله ينتقم منك يا أمريكا.. أعطينا الأمان يا الله"

طفلة تودع والدتها شهيدة المساعدات الأمريكية، فيتو



أثار وداع الأطفال الفلسطينين لوالدتهم أحزان وبكاء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار قائلًا: " مع السلامة ياما … أمي قلبي أمي جنة " في منطقة العلم… استُشهدت ريم زيدان أم تحلم بكسرة خبز لأطفالها الثمانية المجوعيين. هل هناك جريمة أنقى من هذا الألم؟"

وقال الناشط الفلسطيني محمد سعد: "مع السلامة يا يما… أمي قلبي أمي جنة" استُشهدت السيدة ريم زيدان أم تحلم بكسرة خبز لأطفالها الثمانية المجوعيين أثناء محاولة وصولها لمركز توزيع المساعدات الأمريكية عند ربنا بيضيعش حقنا من كل واحد ظلم وخذل هالشعب المسكين"



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