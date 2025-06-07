جيش الاحتلال ينفي تنفيذ عملية لإنقاذ الأسير تسنجاوكر

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: أنه لم يحاول تنفيذ عملية لإنقاذ المختطف متان تسنجاوكر في غزة، وذلك بعد تأكيد كتائب القسام أن الأسير ومرافقيه محاصرون في مكان ما بالقطاع من قبل جيش الاحتلال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا عملية لإنقاذ الأسير تسنجاوكر

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنه "لا علم لها بمحاولات إنقاذ للرهائن في غزة"، وإن جيش الاحتلال على تواصل مباشر مع جميع عائلات الأسرى ويبلغهم بأي معلومات جديدة.

في المقابل، قالت عائلة الأسير تسنجاوكر إنها ما زالت تنتظر ردا رسميا من المؤسسة الأمنية، وإنها سمحت بتداول صورة ابنها التي نشرتها حماس، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس.

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