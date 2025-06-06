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رياضة

روسيا تتعادل وديا 1-1 أمام نيجيريا

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

 تعادل منتخب روسيا لكرة القدم، مع نظيره النيجيري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 2 إلى 9 يونيو الجاري 

أحرز هدف التقدم لمنتخب روسيا اللاعب سامي أجايي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل أركوداري لنيجيريا في الدقيقة 71.

منتخب روسيا، فيتو
منتخب روسيا، فيتو

تشكيل روسيا أمام نيجيريا

منتخب روسيا دخل المباراة بتشكيل مكون من:

ماتفي سافينوف - فاخانيا - أوزبينكو - ميلخين - كروجوفوي - أليكسي باتراكوف - جيلبوف - ألتون ميرانتشوك - جولوشينكوف - نيكولاي كومبيليشنكوف - أندري موستوفوي  

تشكيل منتخب نيجيريا أمام روسيا

ودخل منتخب نيجيريا مباراته أمام روزسيا بتشكيل مكون من:

مادوكا أوكوي - أوزاي صامويل - وليام إيكونج - سامي أجايي - أونياميتشي - فرانك أونيكا - نواديكي - أوشي - ديلي باشيرو - موسيس سيمون - بونيفيس

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