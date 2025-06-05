السفير الإيراني في موسكو: ننتظر زيارة بوتين إلى طهران قريبا

أعلن سفير إيران في موسكو كاظم جلالي أن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيدا بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تبادل زيارات كبار المسؤولين بين موسكو وطهران

وجاء في بيان عن جلالي: "تنتظر إيران زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران في القريب العاجل".

وأضاف: "وصلت العلاقات الإيرانية الروسية حاليا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مع تبادل زيارات كبار المسؤولين من الجانبين، ونحن نتوقع زيارة الرئيس بوتين إلى طهران قريبا".

وعلى الجانب الىخر حذرت إيران الأوروبيين من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سرب مؤخرًا.

تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد: "إن بلاده سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

جاء ذلك بعدما أوضحت الوكالة الدولية في تقرير سري أن طهران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 ٪ القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية

كما أوضحت قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا أن “المخزون بلغ 408,6 كلج في 17 مايو بزيادة 133,8 كلج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلج خلال الفترة السابق”.

ورأت الوكالة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب تثير مخاوف كبرى".

وأشارت إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية باتت تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوجراما.

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