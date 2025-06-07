السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

محمد شوقي مديرا فنيا لفريق زد

محمد شوقي
محمد شوقي

كشف سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، عن تعيين محمد شوقي المدرب السابق بالنادي الأهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأكد زاهر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شوقي سيقود المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب حمادة صدقي.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري الممتاز ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

الدوري الجديد يشهد مشاركة 21 فريقا

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

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