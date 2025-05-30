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رياضة

لأول مرة، رابطة الأندية تعترف بخطأها في تحديد موعد مباراة القمة 130

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو

رابطة الاندية، اعترف ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لأول مرة بأن الرابطة أخطأت في تحديد موعد مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك في قمة الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

انسحاب الأهلي لم يكن بغرض انتهاك اللائحة

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية: "انسحاب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك في الدوري الثاني من الدوري ليس غرضه انتهاك لائحة المسابقة".

وأكمل: "أخبرت المسؤول عن المسابقات بضرورة مراجعة مواعيد الدور الثاني من الدوري المصري".

وذكر: "لا يجوز أن نقول أن مباراة الأهلي والزمالك بعد 4 أيام، والقرار كان خطأ بكل تأكيد".

 

لم نكن طرفا في موضوع اللجنة الأولمبية

وأكمل: "رابطة الأندية لم تكن طرفًا في موضوع اللجنة الأولمبية، وأمر الـ 3 نقاط تحول لـ المحكمة الرياضية الدولية كاس".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو في المباراة الأخيرة بنتيجة 6-0، ليتصدر الأهلي لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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