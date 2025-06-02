اتحاد الكرة والأندية يحددان 15 أغسطس موعدا لانطلاق الدوري الممتاز رسميا

حدد مسئولو اتحاد الكرة بالاتفاق مع مسئولو رابطة الأندية، يوم 15 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2025 - 2026، على أن ينتهى بنهاية مايو 2026.

ويعقد اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ومسئولين من أندية الدوري الممتاز، قد بدأ ظهر اليوم وحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، كما حضر ممثلون لأندية بيراميدز والإسماعيلي وطلائع الجيش والمصري وزد والمقاولون ووادي دجلة والجونة والاتحاد السكندري وفاركو.

أبرز ملفات اجتماع اتحاد الكرة والأندية

ويسعى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للتوصل إلى توافق شامل مع الأندية حول أبرز القضايا والملفات الهامة منها مناقشة لائحة القيد في الموسم الجديد، ومنظومة تراخيص الأندية، بالإضافة إلى التصور المقترح لمسابقة الدوري ومسابقات قطاعات الناشئين والشباب.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها المواعيد النهائية لفتح القيد للأندية للموسم الجديد، لاسيما بعد فتح القيد الاستثنائي للأهلى أمس الأحد وحتى يوم 10 يونيو الجارى، كما يتطرق الاجتماع لتحديد عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، والأقرب هو استمرار نفس العدد فى الموسم المقبل.

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