ريبييرو يطلب تجهيز هذا اللاعب بعد انضمامه للفريق

الأهلي، طلب الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من جهازه المعاون تجهيز المالي أليو ديانج لاعب الفريق، والذي ينتظم اليوم في تدريبات الفريق في معسكر ميامي، بعد انضمامه إلى المعسكر في الساعات القليلة الماضية.

وكان أليو ديانج لاعب الأهلي، وصل إلى معسكر الأهلي في مدينة ميامي اليوم قادمًا من فرنسا، بعدما أنهى مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

والتحق أليو ديانج بمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسينتظم في تدريبات الفريق الجماعية القادمة، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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