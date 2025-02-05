الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

زميله السابق ببرشلونة، رسالة جافي لصفقة مانشستر سيتي الجديدة

جافي
جافي

وجه الإسباني بابلو جافي، نجم برشلونة رسالة لمواطنه وزميله السابق نيكو جونزاليس، المنتقل حديثا لصفوف مانشستر سيتي.

وأتم السيتي تعاقده مع نيكو جونزاليس، الإثنين الماضي، اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، بعدما سدد الشرط الجزائي لناديه بورتو وقيمته 60 مليون يورو.

رسالة جافي لصفقة مانشستر سيتي الجديدة 

وعلق جافي على خبر إعلان نادي مانشستر سيتي التعاقد مع نيكو عبر "إنستجرام" بتحفيز لزميله السابق، فكتب: "فلتظهر كم أنت جيد يا أخي".


وتزامل جافي ونيكو في أكاديمية "لاماسيا" في برشلونة، قبل أن يرحل الأخير إلى بورتو في صيف 2023، مقابل 8.5 مليون يورو.

وكان برشلونة قد وضع شرطا في عقد نيكو مع بورتو، يتيح له الحصول على 40% من نسبة بيع اللاعب مستقبلا.

ولكن بعد إعلان انتقال نيكو إلى مانشستر سيتي، وتسديد قيمة الشرط الجزائي، أصدر بورتو بيانا رسميا كشف من خلاله حقيقة هذا البند.

وقال بورتو في بيان رسمي: "يعلن نادي بورتو أنه قام بتفعيل خيار شراء 20% من أرباح انتقال اللاعب من برشلونة مسبقا، وذلك مقابل 3 ملايين يورو".

وبين: "كما أن هذا الاتفاق يلغي خيار إعادة شراء اللاعب، الذي كان يمكن لبرشلونة تفعيله مقابل 30 مليون يورو حتى 30 يونيو2025".

وأوضح بورتو أن تراجع نسبة برشلونة يعود لحصول النادي على جزء منها في وقت سابق نظير 3 ملايين يورو، وبناء عليه، لم يحصل برشلونة من وراء بيع نيكو إلى مانشستر سيتي، إلا على 13 مليون يورو فقط.

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