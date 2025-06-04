محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت محافظة بني سويف مواصلة تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين وتوفير غذاء آمن خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات الإقبال على شراء الأغذية.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الذي شدد على أهمية استمرار تلك الحملات الرقابية المكثفة، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الأسواق ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أية مخالفات تُرصد، من أجل حماية صحة المواطن وضمان جودة الأغذية المعروضة.

وفي هذا السياق، استعرض المحافظ تقريرًا قدمته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والتي أكدت خلاله رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، من خلال تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية. وأوضحت أن فرق الطب الوقائي تعمل على مدار الساعة، مع وجود متابعة دقيقة ومستمرة لأي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية.

حملة رقابية تستهدف 171 منشأة غذائية ببني سويف

وأعلنت محافظة بني سويف أن الحملة الموسعة التي قادتها الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، تمت تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية، وبمشاركة مكاتب الأغذية في مراكز: الواسطى، ناصر، بني سويف، اهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن، وشرق النيل، وقد استهدفت هذه الحملة التفتيش على 171 منشأة غذائية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن سحب 16 عينة من اللحوم والدواجن وأغذية متنوعة لتحليلها بالمعمل الإقليمي، بالإضافة إلى تحرير 173 محضر جنحة صحية، من بينها 63 محضرًا لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967، و84 محضرًا لمخالفة القرار رقم 97 لسنة 1967، فضلًا عن 5 محاضر لمخالفة قانون رقم 257 لسنة 1956 الخاص بصناعة وبيع المثلجات، و21 محضرًا لمخالفة القانون رقم 685 لسنة 1954 بشأن وسائل نقل اللحوم.

ضبط وإعدام 238 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة

كما أعلنت محافظة بني سويف أنه تم ضبط وإعدام 238 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة و10 لترات من العصائر والخل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة تغير خواصها الطبيعية، ورصدت الحملة 19 منشأة تدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، بالإضافة إلى 7 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت الدكتورة أمنية حسن، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل متصاعد، وتشمل جميع مراكز المحافظة، خاصة في الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا على شراء وتداول الأغذية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبمتابعة مباشرة من وكيلة الوزارة.

وأعلنت محافظة بني سويف أن المحافظ أشاد في ختام التقرير بجهود مديرية الصحة وفرق الطب الوقائي في إحكام الرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت الغذائية، مؤكدًا دعمه الكامل لتلك الجهود التي تسهم في توفير غذاء آمن وسليم وحماية صحة المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

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