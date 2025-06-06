أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يهدي أغنية أنا رئيسها لشيكابالا.. طرح برومو أغنية محمد منير.. زيزو يروج لفيلم 7DOGS

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

كشفت شركة روتانا عن البرومو الخاص بـ أغنية الكينج محمد منير الجديد، والتي تأتي بعنوان “ملامحنا” تمهيدا لطرحها قريبا على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

وظهر محمد منير في برومو أغنيته الجديدة “ملامحنا” وهو جالسا على كرسي كبير، كما ظهر أيضا في البرومو صورة له في عمر الشباب.

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ الجمهور بطرحه بوستر لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو في فيلم 7DOGS، مع كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وظهر “زيزو” في البوستر ممسكا بـ“سلاح” ومدون عليه: “أنا مش في الفيلم أنا في الأهلي”.

وكان قد نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، للترويج لفيلم 7DOGS مقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

حرص النجم العالمى جيمى فوكس على حضور عرض فيلم happy birthday بطولة النجمة نيللى كريم، والذى عرض في مهرجان تريبيكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال العمل والجاليات العربية هناك، حيث نال الفيلم إعجاب نجم هوليوود جيمى فوكس، إذ قرر أن يشارك في إنتاج الفيلم وتم التوقيع بين جيمى فوكس والمنتج أحمد دسوقى على المشاركة في إنتاج العمل، الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

أهدى الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “أنا رئيسها” إلى قائد فريق نادي الزمالك شيكابالا.

وقال “رمضان” من خلال “فيس بوك”: “أبيض على الجميع.. أغنية أنا رئيسها إهداء مني لأخويا وصديقي شيكابالا رئيس الفريق وصاحب المسيرة العظيمة لنادي الزمالك العريق بجمهوره الكبير الأصيل.. مبروك كأس مصر يا أبطال مصر”.

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقديم فعاليات متعددة ومتنوعة فى ختام موسمها الثقافى والفنى (٢٠٢٤-٢٠٢٥) في شهر يونيو وعقب عيد الأضحى المبارك على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير تحتفل فرقة الرقص الوطنى الروسى "كوستروما" بالعيد الوطنى بالتعاون مع السفارة الروسية وتقدم عروضًا ساحرة ومبهرة تعبر عن تاريخ وتراث روسيا العريق ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلين يحمل أحدهما عنوان عبق أمريكي ويقوده المايسترو نادر عباسي ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز.

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الإذاعية القديرة هدى العجيمي والتى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في العمل الإعلامي، تاركة ً بصمات متميزة وصادقة عبر الأثير، من خلال برنامجها المتميز "مع الأدباء الشبان"، الذي استمر لعقود، وكان منبرًا لاكتشاف ورعاية العديد من المواهب الأدبية.

وقالت الوطنية للإعلام فى بيانها إن الإعلامية الراحلة كانت تقدم بعض فقرات برنامج " الى ربات البيوت" الذي كان يجمع ما بين المنوعات والبرامج الاجتماعية بكلماتها العذبة وبصوتها الرصين، والذي تعلق به الملايين من مستمعي الإذاعة المصرية، وبعد ذلك أُسندت إليها إخراج أطول مسلسل إذاعي وهو “عائلة مرزوق أفندى”، كما قدمت تغطيات إعلامية متميزة تُوجت بحصولها على العديد من الجوائز منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.

احتفل الفنان ياسر جلال بعيد الأضحى مع الفنان مصطفى أبو سريع، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواص الاجتماعي “فيس بوك” من أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب أداءه صلاة العيد، وظهر برفقته الفنان الشاب مصطفى أبو سريع

Harry Potter ، تحدث الممثل نيك فروست، عن اختياره للعب شخصية هاجريد في مسلسل HARRY POTTER.

وقال نيك في تصريحات صحفية: "لن أحاول أبدًا أن أكون روبي كولترين (ممثل الشخصية في الأفلام)، أعتقد أن روعة اقتباس كتاب واحد في كل موسم، تعني أنني سأستكشف شخصية هاجريد أكثر … وأنا متشوق جدًا لذلك".

أحيا مؤدي المهرجانات عصام صاصا ، حفلا غنائيا في منطقة فيصل بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وشهد الحفل حضورا كبيرا من محبيه.

وقدم “صاصا” خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واضطر “صاصا” للهروب على موتوسيكل عقب انتهاء حفله في فبصل بسبب تزاحم الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.