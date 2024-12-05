الخميس 05 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

HBO تفاوض بابا إيسيدو للانضمام لطاقم عمل مسلسل Harry Potter

بابا إيسيدو، فيتو
بابا إيسيدو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن شبكة HBO، دخلت في مفاوضات جادة، مع ممثل بابا إيسيدو، لضمه لطاقم عمل مسلسلها Harry Potter.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن بابا إيسيدو، سيجسد شخصية 'بروفيسور سنايب'، في حال تعاقد بشكل رسمي علي مسلسل Harry Potter.

كما تعاقدت رسميا  شبكة HBO، مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مارك رايلانس، لضمه لطاقم مسلسل Harry Potter، لتجسيد شخصية 'آلبس دامبلدور'.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام


شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.
وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER
 

وأعلنت شبكة HBO، عن  فتحها رسميا، باب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.
وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".
وأشارت شبكة HBO، إلى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخطة التصوير.

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