الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا رئيسها (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

طرح الفنان محمد رمضان ، منذ قليل أغنيته الجديدة بعنوان “ أنا رئيسها” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية محمد رمضان الجديدة 

أغنية محمد رمضان الجديدة أنا رئيسها تقول كلماتها: "أنا قلبي الأبيض طوب الأرض وزامل طوب الأرض شاف العيب والويل مش بتغير لما يزيد الضغط طاير فوق الارض كأني بجناحين


 

جيبي عامر واتولدت اغامر توهت عشان بداوي الجرح طول الليل قلبي الابيض وقفوله النبض وصدروله الرفض لما مشيت وعيت، أمنت نفسي وابيض عالجميع سبت الاحساس في المية ومات غريق، شبعنا من لت الخلق المحرومين كله بالحب الحب كان كمين
 

وتتابع:" الحمد لله على العادي ومش بكيد بس عارفين مقامي إني بفريق  الدنيا خلتني نازي المحروقين متجيش معايا أجاري الملحوسين انا جبت قرارها ومجيتش تاني ومكنش يتعز عالغوالي
 

 و تضيف:" اللي كان معايا ليه مش معايا ما كان زمانه نابه من الكنز جانب ياعم خلصانه مش مجال.خلق بصالك في جنيهات دنيا انا ادارة مهيبش ناس مشاعري عطلانه قلبي مات مش انا اللي عايشها يا بابا ولعانه واصحى يا بابا انا رئيسها يا بابا تعالى واسأل تحت

 

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