الوطنية للإعلام تنعى الإذاعية الراحلة هدى العجيمي

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الإذاعية القديرة هدى العجيمي والتى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في العمل الإعلامي، تاركة ً بصمات متميزة وصادقة عبر الأثير، من خلال برنامجها المتميز "مع الأدباء الشبان"، الذي استمر لعقود، وكان منبرًا لاكتشاف ورعاية العديد من المواهب الأدبية.

وقالت الوطنية للإعلام فى بيانها إن الإعلامية الراحلة كانت تقدم بعض فقرات برنامج " الى ربات البيوت" الذي كان يجمع ما بين المنوعات والبرامج الاجتماعية بكلماتها العذبة وبصوتها الرصين، والذي تعلق به الملايين من مستمعي الإذاعة المصرية، وبعد ذلك أُسندت إليها إخراج أطول مسلسل إذاعي وهو “عائلة مرزوق أفندى”، كما قدمت تغطيات إعلامية متميزة تُوجت بحصولها على العديد من الجوائز منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته

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