الجمعة 06 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نيك فروست عن اختياره لتجسيد هاجريد في HARRY POTTER: متشوق جدًا لذلك

HARRY POTTER، فيتو
HARRY POTTER، فيتو

 Harry Potter،  تحدث الممثل نيك فروست، عن اختياره للعب شخصية هاجريد في مسلسل HARRY POTTER.

وقال نيك في تصريحات صحفية: "لن أحاول أبدًا أن أكون روبي كولترين (ممثل الشخصية في الأفلام)، أعتقد أن روعة اقتباس كتاب واحد في كل موسم، تعني أنني سأستكشف شخصية هاجريد أكثر … وأنا متشوق جدًا لذلك".

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن مسلسل "Harry Potter" الجديد، والذي تنتجه شبكة قنوات HBO سيتبع نهجًا وفيًّا للروايات.

وذكرت التقارير الصحفية، أن شبكة قنوات HBO، تخطط أن يُخصص موسم كامل لكل كتاب، ما يعني أن المسلسل سيتكوّن من 7 مواسم.

القائمة النهائية لممثلي الأساتذة في مسلسل هاري بوتر

 أعلنت شبكة HBO، القائمة النهائية، للممثلين الذين سيجسدون أدوار الأساتذة في مسلسل هاري بوتر الجديد، والتي جاءت كالتالي:ـ

جون ليثجو بدور دمبلدور
بابا إيسيدو بدور سيفيروس سناب
نيك فروست بدور هاجريد
بول وايتهاوس بدور أرجوس فيلتش
لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل
جانيت ماكتير بدور مينيرفا ماكجوناجال.

فيما كشفت  الكاتبة "فرانشيسكا جاردينر"، في تصريحات صحفية جديدة، أن 32,000 طفل شاركوا في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter.

وأن تم بالفعل اختيار ٣ أطفال من هذا الرقم الضخم، للعب الأدوار الرئيسية لمسلسل Harry Potter، وهم هاري، رون، وهيرميون، حيث سيؤدي دومينيك ماكلولين دور هاري بوتر، بينما تؤدي أرابيلا ستانتون دور هيرميون جرانجر، ويؤدي أليستير ستاوت دور رون ويزلي.

 

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 وُوصفت الكاتبة مسلسل Harry Potter، خلال تصريحاتها، بأنه مسلسل إنتاج بريطاني أصيل يعكس أجواء تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل Harry Potter في صيف 2025.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام

وشبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.
وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

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