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ثقافة وفنون

عصام صاصا يتصدر تريند اليوتيوب بـ 8 ملايين مشاهدة لكليب "محكمة"

عصام صاصا
عصام صاصا

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية بكليب “محكمة” الذي طرحها عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب. 

 

وحقق صاصا، ما يقرب من ٨ ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد طرح الكليب بـ١٠ أيام، والذي تصدر الترتيب الأول على محتوى المزيكا.

 

علي الجانب الاخر، قال المطرب عصام صاصا: إنه يعتبر عنبة وأمين خطاب أشقاءه، مشيرا إلى أن عمر كمال ليس صديقه، بسبب قيامه بحذف صوته من أغنية ما، ووضع صوت حمو بيكا"، متابعا أنه أقدم على إغلاق الأغنية عبر يوتيوب.

وأضاف “صاصا”  خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" إنه عمل كهربائي وسائق توكتوك وفي الألوميتال، متابعا: أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة.

وكان “صاصا” قال خلال اللقاء:" نفسيتي بقيت أحسن كتير، بس لحد دلوقتي مش مستوعب من الصدمة اللي أنا فيها والوقت كان صعب بس ربنا بيعدي أي حاجة صعبة.

 

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقي فاضي وحتى اللي مأثرش بس معاملته اتغيرت. 

وأضاف في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إننا خلاص وكان بيجيلي رسايل من مطربين كويسين بيقولوا خلي عصام في اللي هو فيه خلينا ناكل عيش ده إحنا شغالين الصيف ده علشان هو مش موجود.

وتابع “عصام”:"وفي حاجات مهمة اتغيرت، اتعلمت إني اتعامل مع كل الناس عادي، بس أكون عارف أن الشخصي اللي قدامي دا إيه، أكتر حد كان قريب مني آمنت له وملقتهوش.

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