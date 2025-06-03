الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الوطنية للإعلام تنعى الفنانة الراحلة سميحة أيوب

سميحة أيوب، فيتو
سميحة أيوب، فيتو

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الفنانة القديرة سميحة أيوب التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 93 عام.

وجاء في بيان نعي الوطنية للإعلام:  الفنانة القديرة سميحة أيوب رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء قدمت فيها فنًا راقيًا أصيلًا أثرت به العمل الفني، وتربى عليه أجيال، وأن إبداعات الفنانة الراحلة من دراما ومسرحيات رسخت لقيم ومبادئ مجتمعية أصيلة، وأسهمت في تشكيل  الوعي وتنوير العقول، وستظل أعمالها خالدة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي. 

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنانة القديرة سميحة أيوب ولأسرة الفن المصري ودعت الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

قدمت الفنانة الراحلة سميحة أيوب أكثر من ١٧٠ عرضا مسرحيا، وكانت انضمت  إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975-1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.

استطاعت الفنانة الراحلة  أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته. وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال، ومقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

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سميحة أيوب الفنانة سميحة ايوب أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام

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