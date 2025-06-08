رغم اعتزال الأسطورة، الاسكواش قوة ناعمة (2)

أعلن النجم الأسطوري علي فرج اعتزال اللعبة في وقت رآه مناسبا.. رغم ما يمثله ذلك من خسارة فادحة للعبة على المستوى المحلي والدولي، لأن فرج يعد نموذجا لا يتكرر، وأسطورة لا تبارى؛ فنيا، وأخلاقيا.

لا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام، بل لابد أن تستفيد مصر منه ومن خبراته النادرة في نشر اللعبة، وتحويلها إلى لعبة شعبية، وكما قلتُ، الاستفادة منها كسلاح دبلوماسي رياضي، وقوة ناعمة جديدة، بدلا من كرة القدم التي أصبحت مصدرا للمتاعب والمشاكل بين المواطنين.



ويقترح البعض من مشجعي الاسكواش أنه يجب التنسيق بين الاتحاد المصري للاسكواش، والاتحاد الدولي واتحاد محترفي الاسكواش (Professional Squash Association)، لتنظيم ماتش اعتزال يذاع بحضور جماهيري من قلب الأهرامات يليق ببطل العالم وكابتن منتخب مصر، وأن يتم عمل تيشرتات خاصة بـ علي فرج موقعة منه لمحبيه، مؤكدين أن علي فرج أسطورة تستحق التكريم والتقدير المادي والمعنوي.



أتذكر أنه عندما أعلن الكابتن محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي، الاعتزال، اهتزت مصر بأسرها، وأقيم له ماتش اعتزال لائق، وكذلك حسن شحاتة، وفاروق جعفر، وغيرهم، فلماذا لا يقام لـ على فرج بطولة استعراضية دولية، يشارك فيها 4 أو 5 الأوائل على التصنيف العالمي، في سفح الأهرامات، أو ساحة الكرنك بالأقصر، أو معبد فيلة بأسوان.



يقول عنه أحد مدربيه "Robert Owen": عندما بدأت في تدريب اللاعبين على أعلى مستوى كان هناك العديد من اللاعبين درستهم بتفاصيل دقيقة. أدركت بسرعة أن هناك حالة واحدة خاصة.. علي فرج.. قضيتُ ساعات لا حصر لها في دراسته، وكلما شاهدته أكثر زاد إعجابي به.



مهارته وذكائه في الاسكواش غني عن القول، ولكن ما أدهشني هو تميزه كلاعب وشخص.. كان هناك الصدق والتواضع والنزاهة التي كانت نادرة في الاسكواش أعلى مستوى، حيث سادت العقلية الفوز مهما كلف الأمر بين الكثيرين.



علي فرج كان منافسًا مثل أي لاعب رأيته على مدار الأربعين عامًا الماضية، لكنه كان بالنسبة لي منارة أمل مشرقة، حيث لم يقس نفسه بالكثير من ألقابه وانتصاراته، ولكن بالمناسبة التي لعب بها رياضتنا وتصرف بها وخارج الملعب.



كان لديه احترام لا يتزعزع لكل من اللعبة ولخصومه، ورأيت مباشرة كم كان متواضعًا في النصر والهزيمة.. علي، سوف أفتقد معاركك الكثيرة مع منافاساتك التي خضتها على مر السنين، وشكرا لك على رفع المستوى ومساعدتي لأكون مدربًا أفضل وجعلني أفكر بشكل مختلف في الكثير من جوانب اللعبة.



قيل عن علي فرج بعد اعتزاله: "الاسكواش قبل علي فرج شيء وبعد علي فرج شيء آخر.. لقد نقلت الاسكواش لمستويات كانت حلم لكل من سبقك.. شكرا علي على كل المتعة التي قدمتها لكل محبي اللعبة حول العالم".



وودعه منافسه، وصديقه اللدود محمد الشوربجي، كاتبًا عبر "فيسبوك": "أحد العظماء يعتزل الرياضة اليوم. لم يكن هناك شيء آخر لتثبته، لقد أنجزت كل شيء. لقد كنت جزءًا كبيرًا من حياتي، وشاركنا لحظات في أكبر المسارح وعلى مدى سنوات طويلة. كنت أعظم منافس لي، ويمكنني أن أقول الآن إنك كنت أصعب خصم واجهته في مسيرتي.

على مدار السنوات التي تنافسنا فيها، كنا مختلفين، لكننا كنا متشابهين في نواحٍ كثيرة، وهذا ما جعل علاقتنا تنمو، لأننا كنا نعرف ما يتطلبه الأمر. كنتَ من القلائل الذين احترمتُ أخلاقياتهم في العمل، والتزامهم، والأهم من ذلك عقليتهم في التغلب على التحديات التي واجهوها. لقد ألهمْتني أكثر مما تتخيل. اليوم، لا يترك علي الرياضة فقط، بل جزء كبير مني يرحل معه أيضًا".

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