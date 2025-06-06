الجمعة 06 يونيو 2025
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بعد فشل الكرة.. الإسكواش هو الأمل

بعد ما فعله الجوهري، رحمه الله، ثم حسن شحاتة، متعه الله بالعافية، لم نتمكن من تحقيق إنجازات قارية على مستوى المنتخبات، توازي حجم الإنجازات التي حققتها، وتحققها، بعض الأندية.. لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.. وللأسف، حتى إنجازات الأندية لا توازي مكانة مصر تاريخيا، ودوليا، ولا إقليميا، لكنها أفضل من لا شيء.

كرة القدم في مصر حالها لا يسر عدوا ولا حبيبا، فثقافة الاحتكار هي السائدة، والتفكير بطريقة أنا ومن بعدي الجحيم أصبح هو المسيطر على عقول الجماهير، فضلا عن الإدارات.. وأسلوب يا نفوز يا نموت يتوغل بين أفراد الشعب، ويهدد بما لا تحمد عقباه. والبيزنس يحكم مجالس الإدارات، والاتحادات، والإعلام، إلا من رحم ربي.

ولكنْ لدينا كنز هو الاسكواش، وفي الطريق رياضة السلاح.. وللأسف، يبدو أن العصر الذهبي للمصارعة ورفع الأثقال قد انتهى، ونتمنى عودته.

نجوم الإسكواش المصريون، باسم الله، ما شاء الله، مسيطرون على المسابقات الدولية، شبابا وفتيات.. تربع منهم كثيرون، وكثيرات، على قمة التصنيف العالمي.

الإسكواش هو أمل مصر في المستقبل، لاسيما بعد أن تقرر أن ينضم إلى المسابقات في دورة الألعاب الأولمبية القادمة. ومن المتوقع أن تحصد مصر عددا معتبرا من الميداليات بأيدي شبابها الأبطال.
تتميز هذه الرياضة الجميلة بسيادة الأخلاق الرياضية والاحترام بين ممارسيها، فضلا عن التعليم الرفيع، والثقافة، وإجادة اللغات.

التحدي الكبير الذي أرى أنه يواجه أصحاب القرار في المجال الرياضي في بلادنا هو نشر اللعبة شعبيا، على مستوى شباب مدارس الحكومة، وفي الأحياء التي يقطنها الناس العاديون، ومتوسطو الدخول؛ فهي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لاقتناء متطلباتها.. ومن أجل هذا أنشأ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مراكز الشباب، ومن هنا يجب أن يفكر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إعادة إحياء المراكز التي أصابتها عوامل الإهمال لسنوات طويلة.

وقبل أيام، قرأت على صفحة "نشرة أخبار الاسكواش في مصر Misr Squash News" على فيس بوك، والتي أنشأتها عاشقة رياضة الاسكواش السيدة سحر مصطفى، إعلانا عن إطلاق قاعدة القاهرة الدولية للاسكواش، وهي أولى المدارس الرياضية للتدريب على هذه اللعبة، وقد أطلقتها أكاديمية النخبة للاسكواش، باستاد القاهرة الرياضي (ناصر سابقا).. ولا شك أننا نحتاج لمثل هذه الأكاديمية في كل أنحاء مصر، فبلدنا ذاخرة بالمواهب التي تحتاج لمن يكتشفها.

المصيبة أننا نركز، فقط، على كرة القدم، رغم فشلنا المطبق، وعجزنا اللامتناهي عن اللحاق بركب دول أحدث منا بكثير، إضافة إلى الملايين التي يتم إنفاقها على لعبة لا طائل من ورائها، بل وأضرارها أكثر بكثير من فوائدها، ويكفي الحرب الدائرة الآن بين جماهير الأندية حول الصفقات، وانتقال لاعب، وليته فذًّا، من نادٍ لآخر، والخناقة حول صفقة القرن، والنادي الذي يشتري اللاعبين، ثم الجماهير! والمحصلة النهائية صفر!

إلى عرفات الله

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لماذا لا نوجه بعض الاهتمام إلى لعبة جميلة، مفيدة، يمكن أن تكون مصدرا لقوة ناعمة جديدة لمصر؟! أتمنى إطلاق مبادرة رئاسية للاهتمام برياضة الاسكواش، وعلى الإعلام أن يوليها اهتماما أكبر، وإن كنت أشيد بمجهودات بعض القنوات الرياضية في هذا الشأن. 

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الاسكواش المصري الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رياضة السلاح كرة القدم الاسكواش مراكز الشباب وزير الشباب فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد أبو المجد

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