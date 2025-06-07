رغم اعتزال الأسطورة، الإسكواش قوة ناعمة (1)

في ظل الكوارث التي سببتها، وتسببها، كرة القدم، التي تعد، للأسف، اللعبة الشعبية الأولى في مصر، فإن لعبة الإسكواش تعد قوة ناعمة جديدة، وسلاحا هائلا يمكن أن تستفيد به الدبلوماسية المصرية في مجال الرياضة.

وجاء خبر اعتزال المهندس علي فرج بطل العالم في الإسكواش بمثابة الصدمة على قلوب مشجعي اللعبة ومتابعيها، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم.

نشر الكابتن علي فرج، على حساباته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ اعتزاله، قائلا: “بقلب مليء وعقل هادئ ونفس منفتحة، أعلن بموجب هذا اعتزالي رياضتنا الجميلة بأثر فوري. هذا لن يكون الأخير مني، ولكن هذا بالتأكيد وداعًا ليس مجرد لعبة، ولكن للحياة التي شكلت ما أنا عليه”.

“كنت أعرف دائمًا أن هذا اليوم سيأتي. كنت أعرف أنه سيكون عاطفيًا للغاية. إنه كذلك، ولكن بطريقة جيدة”. “أعلم أنها قد تكون مفاجأة لكثير من الناس. قد يبدو الأمر عاطفيًا جدًا، وهو كذلك، لكن العاطفة الغالبة هي الفخر بما مضى والكثير من الإثارة لما هو قادم”.

كتبها، طبعا، بالإنجليزية، فكما هو معروف فإن أبطال هذه اللعبة يتمتعون بثقافة رفيعة، وليسوا كما اعتدنا من نجوم كرة القدم، وهي للأسف اللعبة الشعبية الأولى لدينا، فنجوم الإسكواش يجيدون أكثر من لغة، وهم طلاب وخريجو كليات مرموقة، رغم أن اللعبة تحتاج إلى تدريب شاق، وحرص كبير على اللياقة، وتتطلب أنظمة غذائية خاصة جدا.



في دنيا الإسكواش، يعتبر علي فرج مشابها للنجم الكروي التاريخي ميسي، في مكانته وشعبيته، فهو المصنف عالميا في المرتبة الثانية، وبطل العالم في 4 نسخ للعبة.

ومن أبرز إنجازاته: عام 2017، حقق إنجازًا تاريخيًّا مع زوجته نور الطيب، حيث أصبحا أول زوجين يفوزان بألقاب بطولة كبرى في نفس اليوم، وذلك في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش. وفي 2018 – 2019، تُوِّج بلقبه العالمي الأول في بطولة العالم للاسكواش.



2020 – 2021، أحرز لقبه العالمي الثاني في بطولة العالم للاسكواش، متغلبًا على محمد الشوربجي (الذي اختار الجنسية الإنجليزية بعد ذلك) في النهائي. وفي 2022، فاز بلقبه العالمي الثالث في بطولة العالم للاسكواش، بعد انتصاره ثانية على محمد الشوربجي في النهائي.

في 2023، أحرز لقبه العالمي الرابع في بطولة العالم للإسكواش. وفي 2024، تُوج بلقبه الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش. وفي 2025، أحرز لقبه الرابع في بطولة "تورنامنت أوف تشامبيونز" للإسكواش.

علي فرج استمر بطلا للعالم وتربع على قمة التصنيف لمدة قياسية، وهو يتمتع بأخلاق رفيعة، تنعكس على تصرفاته الراقية. في بطولة "أوبتاسيا"، عام 2022، كانت له لقاءات إعلامية، وسئل عن حرب أوكرانيا، فقال: إذا كان من حق اللاعبين الحديث في السياسة، فإن من حقي أن أتكلم عن القضية الفلسطينية، معلنا دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وبعدها بـ3 سنوات، وفي أهم خطاب له في حياته وكان موجها للعالم أجمع، بجميع اللغات، أعلن مجددا، تأييده للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الغاشم.

قيل عنه بعد اعتزاله: علي فرج ليس مجرد لاعب إسكواش فحسب، بل هو موهبة ملهمة لكثير من محبي اللعبة على مستوى العالم سفير عالمي للعبة.. ومما يذكر أن البطل الباكستاني جاهنجير خان أسطورة الإسكواش، كتب رسالة رقيقة لبطل العالم علي فرج بمناسبة اعتزاله.



قال خان: “تهانينا الحارة على حياتك المهنية اللامعة في الإسكواش.. لقد ألهمت بتفانيك وشغفك وإنجازاتك العديد من المعجبين في جميع أنحاء العالم. مع بدء هذا الفصل الجديد، أتمنى لك دوام النجاح والسعادة والإنجاز في جميع مساعيك المستقبلية. أتمنى أن تجلب لك مغامرتك القادمة المتعة والإثارة والفرص لمتابعة مشاعرك.. أطيب التمنيات”.

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