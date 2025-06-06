أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر جرام الذهب.. اللحم الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا.. تفاصيل خدمة التحويل الديناميكي للعملة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بنحو 35 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37500 جنيه.

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر، اليوم.

أسعار السكر اليوم

سعر السكر المعبأ يسجل نحو 36.22 جنيه/ للكيلو.

سعر السكر التموينى

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الفراخ اليوم، واصلت أسعار الفراخ الاستقرار في الأسواق، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 92.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

تجارية القاهرة تحدد شرطًا لنجاح أول سلسلة تجارية حكومية للبقالة التموينية

أثنى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، تنفيذ أول سلسلة تجارية حكومية، واختيار اسم العلامة التجارية الجديدة للمنافذ التموينية الجديدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقدر عددها بـ 1060 منفذًا، باسم «carry on».

نعضد دخول الحكومة في المنافسة حفاظًا على الأسواق

وقال «السيد» لـ «فيتو» نحن نعضد دخول الحكومة في المنافسة حفاظًا على الأسواق، ولكن بصفتها رمانة الميزان للحفاظ على استقرار السوق، ومنحنى الأسعار، وخلق روح تنافسية في تقديم السلع بجودات مرتفعة وبأسعار أرخص، وكل ذلك يعود في صالح المستهلك.

عرض السلع في السلسلة الحكومية بسعر الجملة

وأضاف: أن هذه السلسلة قادرة على تحقيق نجاحًا في السوق المحلي، ولكن لضمان نجاح هذه السلسلة، أتمنى أن تكون السلع المعروضة في هذه السلسلة التجارية الحكومية بأسعار تتناسب مع مدخلات المواطن، وإلا ما الفائدة من إنشائها إذا كانت أسعار السلع داخلها بنفس السعر في السوق، وأن تكون السلسلة فرصة لعرض السلع بأسعار الجملة.

يجب أن يكون هدف إنشاء السلسلة تقديم السلع للمواطنين بأسعار مدعومة

وتابع: فمن المفترض أن يكون إنشاء هذه السلسلة هدفه الأول تقديم السلع للمواطن بسعر التكلفة أو مدعومة، حتي يشعر المواطن بالفرق، وأن الحكومة لم تنشأ المشروع من أجل التجارة وأن هدفها ليس الربح، بل تقديم الخدمات للمواطن وضمان توفير السلع له بأسعار مناسبة.

الحد الأقصى من السن للحصول على قرض المعاشات في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأقصى لعمر المقترض ضمن خدمات قرض المعاشات في البنك.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأقصى لعمر المقترض ضمن خدمات قرض المعاشات في البنك.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن من ضمن الشروط الأساسية أن يكون الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض.

كما تشمل قائمة شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 ج م

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 ج م

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 ج م الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا)

معدل العائد: متناقصة

219.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 219.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.181 مليون ورقة منفذة على 413 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 269.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 16.578 مليون ورقة منفذة على 538 ألف عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 8.18 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ اذون نحو 91.82 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي آخر جلسات الأسبوع قبل وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

تفاصيل خدمة التحويل الديناميكي للعملة في CIB

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل خدمة التحويل الديناميكي للعملة في فروع البنك.

وقال البنك التجاري إنه تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم.

فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

بوابة التاجر

هذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.

خبير: البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا، بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، مضيفا أن من أكثر الأزمات التي عانت منها الحكومة هي نقص العملة الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض ايرادات قناة السويس بأكثر من 60% بسبب أزمات البحر الأحمر.

سد عجز المعلمين

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك العديد من الوعود التي وعدت بها الحكومة ولم تنفذها حتى الآن، والتي يأتي من أبرزها سد عجز المعلمين في قطاع التربية والتعليم، نتيجة عدم توفير الموارد اللازمة في الموازنة العامة للدولة، مما اضطرها الاستعانة بنظام الحصة لتعويض نقص المعلمين في المدارس، مع مد فترة عمل المعلمين الذين أحيلوا للمعاش للاستفادة منهم في المنظومة التعليمية.

وتابع: ومن بين الوعود أيضا، فتح باب التعيين للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحسين أحوال الموظفين في الجهاز، وهذا ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى أن العلاوة الدورية هي حق أساسي للموظف ولا تحتاج إلى قوانين يتم إقرارها بشأنه، وحتى الآن لم يتم سوى رفع بدل المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.

ارتفاع التيمور والهندي، أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ تباينًا ملحوظًا في سوق العبور، إذ ارتفع سعر صنفين من المانجو، بينما استقرت باقي الأصناف الأخرى من المانجو.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، الفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو عويس من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو هندي من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.



شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف بشرى سارة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

يفضل المواطنون خلال أيام عيد الأضحى المبارك، شراء الفاكهة والخضراوات الطازجة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم إمكانية بعض الأسر شراء احتياجاتها من الخضار والفاكهة وتخزينها لأيام العيد، فما هي خطة شعبة الخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد؟



محلات الخضار والفاكهة ستعمل على مدار أيام العيد

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن محلات الخضار والفاكهة ستعمل على مدار أيام عيد الأضحى، وحتى الأسواق الكبرى، فعيد الأضحى من المواسم الهامة لاستهلاك أنواع الطعام ومنها الخضراوات والفاكهة.



بروتوكول بين الشعبة والسلاسل الغذائية لتلبية الاحتياجات في العيد

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أنه لضمان توفير الخضراوات والفاكهة في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، وقعت الشعبة بروتوكول تعاون مع عدد من السلاسل الغذائية قبل العيد بثلاثة أيام، يهدف إلى ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

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