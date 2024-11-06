وكيل التعليم بالشرقية يناقش تقليل كثافات الطلاب وحل أزمة عجز المعلمين

عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بعد ظهر اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية ومديرو المراحل التعليمية.

وجاء ذلك بحضور أشرف عبد الهادي السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية والدكتور هاني السعيد مدير عام فاقوس التعليمية ومحمد درهوس مدير عام إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالا لاجتماعاته مع مديري المدارس بالإدارات التعليمية.

مناقشة كيفية الارتقاء بالعملية التعليمية

وتم مناقشة كيفية الارتقاء بالعملية التعليمية واستعراض القرارات الوزارية رقم 136 & 137 & 138 والإجراءات المنظمة لانضباط العملية التعليمية لتقديم تعليم مميز ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب مع مناقشة موقف كثافات الطلاب بالمدارس وحصر العجز في معلمي المواد الدراسية الأساسية وانه لن يسمح بوجود حصة دراسية بدون معلم.

كما تضمن الاجتماع مناقشة وضع حلول للقضاء على الفترة المسائية في جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية بنسبة لا تقل عن 70% مع إعادة النظر في مواعيد دخول وخروج الطلاب.

ووجه وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق ومواصلة متابعة مديري إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس والتنبيه عليهم بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ وأن يتابعوا بأنفسهم عن أسباب تأخر حضور والطلاب للمدرسة مع ضرورة تسجيل الغياب إلكترونيًّا ومتابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح والتشديد على مديريووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب

دخول موجهي المواد الفصول لجدية المتابعة

ونبه رمضان على مطالبة موجهي المواد الدراسية الأساسية المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب ورفع تقرير بمستوي الطلاب ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر.

تفعيل استخدامات السبورات الذكية

كذلك العمل علي تفعيل استخدام السبورات الذكية باستمرار ومتابعة صيانتها وإشراك مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام الطلاب وعدم الغياب من المدرسة وخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

وأكد وكيل أول الوزارة على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها،.

حرية اختيار الطلاب للمعلمين

كما سمحت الوزارة بحرية اختيار الطلاب للمعلمين بالاضافة الي عمل مجموعات تقوية مجانية علي مستوي المراحل التعليمية واختيار أفضل المعلمين في المواد الدراسية وتكون علي مستوي جميع المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية.

الاستعداد لأي تكليفات تتطلبها المرحلة

وفي ختام الاجتماع حث وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية للاستعداد للقيام بأي تكليفات ومهام تتطلبها المرحلة الراهنة من تفاني وإخلاص في العمل مشددا علي متابعة تنفيذ تعليمات الوزير بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة.

الواجبات المدرسية وكراسة الحصة مسؤولية المعلم

وقال: ان مسئولية المعلمين المتابعة المستمرة للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية وحصر غياب الطلاب يوميًّا وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية ومواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس والتأكيد على تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة.

وتم التنبيه بإعداد فقرات إذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة علي البيئة من التلوث