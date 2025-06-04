الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

البلدي تتراجع 5 جنيهات، تعرف على أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا في سوق العبور، إذ انخفض سعر المانجو البلدي مقابل ارتفاع الجولك، بينما استقرت باقي الأصناف الأخرى من المانجو.

طرح 13 صنفًا من المانجو في سوق العبور

وكان موسم المانجو، قد بدأ الشهر الماضي بطرح 4 أصناف فقط، أما الآن فيصل عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة نحو 13 صنفًا.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، الفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي؛ في السطور الآتية: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس من 35 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا.
  2. سعر المانجو زبدية بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.
  2. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 و50 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و40 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و40 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 25 و35 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

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