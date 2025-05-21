البنك التجاري الدولي (CIB) يعلن عن تعاون مع Lantern Ventures

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن شراكة استراتيجية مع شركة lantern Ventures، أحد أبرز شركات إدارة المحافظ الاستثمارية في مصر، والمعروفة بدورها الفعّال في دعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.



وتأتي هذه الشراكة في إطار التوجه الاستراتيجي المستمر للبنك نحو تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مالية وغير مالية مصممة خصيصًا لهذا القطاع، بالإضافة إلى دعم الشركات ذات التأثير الإيجابي مجتمعيًا وبيئيًا.

الدعم المالي والاستراتيجي



وتسعى " Lantern Ventures " لتقديم مجموعة واسعة من الدعم المالي والاستراتيجي لشركاتها الناشئة، بما يُساعدها على التوسع بكفاءة واستدامة، كما تلتزم بتعزيز ريادة الأعمال المحلية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين المؤسسين من التغلب على التحديات أثناء توسعهم في أسواق جديدة، مع الإسهام في تطوير منظومة الشركات الناشئة المصرية ودعم مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي.



وفي إطار خدماتها الأساسية، تلعب " Lantern Ventures" دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال الذين شاركوا في برنامج "شارك تانك مصر"، الذي يُركز على ريادة الأعمال ويساعد المشاركين على تطوير استراتيجياتهم وكفاءاتهم التشغيلية، بما يُمكنهم من النجاح في بيئة تنافسية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة



وفي كلمته، أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي CIB)، عن سعادته بالتعاون مع " Lantern Ventures "، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مالية مصممة خصيصًا لتزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لمنافسة ناجحة في بيئة الأعمال الحالية"



وقال ياسر عبد اللاه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر، قائلًا: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في نمو الاقتصاد المصري، ومن خلال هذه الشراكة نحرص على توفير الدعم المالي والاستراتيجي الذي يسرّع من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل".



ومن جهته قال أحمد طارق الشريك المؤسس لشركة " Lantern Ventures ": "تُعد هذه الاتفاقية بيننا وبين البنك التجاري الدولي خطوة مهمة لأنها تندرج ضمن رؤيتنا الأوسع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات والموارد التي تحتاجها لتحقيق النمو والنجاح، ونسعى دائمًا لتسهيل الطريق أمام رواد الأعمال ومساندتهم في كل مرحلة، وهذه الشراكة تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق هذا الهدف".

الشركات الناشئة والمتوسطة



ومن جانبه، صرح محمد فاروق رئيس مجلس إدارة " Lantern Ventures قائلًا: "في Lantern Ventures نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على الاستثمار في الشركات فحسب، بل يشمل أيضًا أن نكون البوابة التي تفتح أمام الشركات الناشئة والمتوسطة فرص الوصول إلى تمويل ائتماني بشروط ميسّرة وأسعار فائدة تنافسية مما يُسهم في دعم نمو واستدامة الشركات لدى محفظتنا الاستثمارية."



وأقيم حفل التوقيع بالمقر الرئيسي للبنك حيث قام بتوقيع الاتفاقية أحمد طارق الشريك المؤسس لشركة Lantern Ventures، وياسر عبد اللاه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصرCIB



وجاء التوقيع بحضور كل من محمد فاروق – رئيس مجلس إدارة شركة " Lantern Ventures "، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، وهاني الديب رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة.

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