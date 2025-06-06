بعد إعلان وزير التموين اسم أول سلسلة تجارية حكومية "carry on".. المواد الغذائية: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع السلع المدعومة.. الثروة الداجنة: يجب أن تكون غير هادفة للربح

أثار إعلان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اختيار اسم العلامة التجارية الجديدة للمنافذ التموينية الجديدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقدر عددها بـ 1060 منفذًا، باسم «carry on» حالة من الجدل بشأن آلية عمل هذه السلسلة وأثرها على ضبط الأسواق.

تفاصيل ما أعلنه وزير التموين، ورأي ومقترحات أعضاء الغرف التجارية عن العلامة التجارية الجديدة للمنافذ التموينية؛ نستعرضها في السطور الآتية:

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

«Carry On» أول سلسلة تجارية حكومية

البداية؛ كانت مع إعلان وزير التموين، الدكتور شريف فاروق خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أنه تم العرض على رئيس الوزراء مؤخرًا اسم «Carry On» ليصبح العلامة التجارية للمنافذ التموينية الجديدة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي ستصبح أول سلسلة تجارية حكومية.

عرض 3 سلاسل تجارية كبرى محلية وسعودية وإماراتية

وأشار وزير التموين إلى أن 3 سلاسل تجارية كبرى محلية وسعودية وإماراتية عرضت المشاركة في تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة، التي ستحمل العلامة التجارية Care On".

إعلان إطلاق أول سلسلة تجارية حكومية carry on

تقسيم الـ 40 ألف منفذ استهلاكي التابع للوزارة

وقال «فاروق»: إن «تلك الشراكات ستكون موديلات مدروسة، سواء كانت Care On أو باسم العلامة التجارية الخاصة به، وأن التطوير الذي يتم تنفيذه سيكون من خلال تقسيم الـ 40 ألف منفذ استهلاكي التابع للوزارة، هايبر ماركت، سوبر ماركت، ميني ماركت».

القابضة للصناعات الغذائية تشارك القطاع الخاص في 38 مصنعًا

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك القطاع الخاص في 38 مصنعًا ما بين زيوت ومستخرجات قصب السكر ومنتجات أخرى.

إعلان إطلاق أول سلسلة تجارية حكومية carry on

خطوة استراتيجية مهمة لتطوير منظومة توزيع السلع المدعومة

وتعليقًا على ذلك؛ قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن إطلاق العلامة التجارية الجديدة "Carry On" للمنافذ التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة توزيع السلع المدعومة وتحديث الشكل العام للخدمة التموينية.

حازم المنوفي

توحيد منافذ التموين خطوة غير مسبوقة لحماية المستهلك"

وأضاف المنوفي أن توحيد الهوية البصرية والتجارية للمنافذ التموينية الرسمية، والتي تشمل نحو 30 ألف بقال تمويني، و8500 منفذ "جمعيتي"، و1060 منفذًا جديدًا، تحت اسم واحد يحمل طابعًا عصريًا، من شأنه أن يُساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات التموينية المقدمة، وتحقيق سهولة أكبر في التعرف على المنافذ الرسمية، ومحاربة أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مغشوشة.

إعلان إطلاق أول سلسلة تجارية حكومية carry on

رؤية الدولة في تقديم خدمات مدعومة بجودة أفضل

وأشار إلى أن الاتجاه نحو تحويل المنافذ التموينية إلى نماذج حديثة مثل السوبر ماركت والميني هايبر ماركت يواكب المعايير الحديثة في بيع وتوزيع السلع، كما يعكس رؤية الدولة في تقديم خدمات مدعومة بجودة أفضل، وبصورة أكثر احترافية وتنظيمًا، موضحًا أن الاعتماد على التكنولوجيا والإدارة الحديثة سيقلل من الهدر، ويضمن دقة صرف المقررات التموينية، ويُحسّن من تجربة المواطن بشكل عام.

تأثير دمج السيارات المتنقلة والمنافذ مع المشروع

وأوضح المنوفي أن ما أعلن عنه وزير التموين بشأن دمج السيارات المتنقلة والمنافذ الجديدة التابعة لشركة المصريين للتوزيع مع المشروع، يعكس وجود خطة متكاملة ومرنة لتوسيع نقاط الوصول للمستهلك، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وهو ما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية وتيسير الحصول على السلع الضرورية بأسعار مدعومة.

منافذ التموين

أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

شدد المنوفي على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن نجاح تجربة "Carry On" لن يتحقق دون إشراك التجار والموردين المحليين في تقديم السلع وضمان استمرارية الإمداد واستقرار السوق.

الغرف التجارية على استعداد للتنسيق المستمر مع الجهات المعنية

وأشار إلى أن الغرف التجارية على استعداد للتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، ومراقبة حركة الأسواق بما يُحقق توازنًا بين العرض والطلب ويمنع أي ممارسات احتكارية.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

نعضد دخول الحكومة في المنافسة حفاظًا على الأسواق

ومن جانبه؛ قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، نحن نعضد دخول الحكومة في المنافسة حفاظًا على الأسواق، ولكن بصفتها رمانة الميزان للحفاظ على استقرار السوق، ومنحنى الأسعار، وخلق روح تنافسية في تقديم السلع بجودات مرتفعة وبأسعار أرخص، وكل ذلك يعود في صالح المستهلك.

ضرورة أن تكون السلع بأسعار تتناسب مع مدخلات المواطن

وشدد على ضرورة أن تكون السلع المعروضة في هذه السلسلة التجارية الحكومية بأسعار تتناسب مع مدخلات المواطن، وإلا ما الفائدة من إنشائها إذا كانت أسعار السلع داخلها بنفس السعر في السوق.

يجب أن يكون إنشاء السلسلة هدفه تقديم خدمة للمواطن وليس للتجارة

وتابع: فمن المفترض أن يكون إنشاء هذه السلسلة هدفه الأول تقديم السلع للمواطن بسعر التكلفة أو مدعومة، حتي يشعر المواطن بالفرق، وأن الحكومة لم تنشأ المشروع من أجل التجارة وأن هدفها ليس الربح، بل تقديم الخدمات للمواطن وضمان توفير السلع له بأسعار مناسبة.

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