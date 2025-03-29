فوائد الترمس، ينظم ضغط الدم ويحل مشاكل البشرة والشعر

فوائد الترمس، يُعد الترمس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، وهو من أشهر المقبلات التي تعدها ستات البيوت في عيد الفطر، لتقديمها لأفراد الأسرة، ويتميز الترمس بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة.





أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الترمس غذاءً متكاملًا غنيًا بالفوائد الصحية والجمالية، حيث يساعد في تعزيز صحة الجسم، سواء تم تناوله كوجبة خفيفة أو استخدامه في وصفات العناية الشخصية، فإن إدراجه في النظام الغذائي يعد خيارًا صحيًا وطبيعيًا يعزز من صحة الجسم بشكل عام.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها سيد، أبرز فوائد الترمس للجسم، وتأثيره على الصحة والجمال، وأهميته في الأنظمة الغذائية المختلفة.



الترمس لصحتك

القيمة الغذائية للترمس

الترمس مصدر غني بالبروتينات النباتية، الألياف، الفيتامينات، والمعادن. يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الحديد، والزنك، إلى جانب الفيتامينات مثل فيتامين B1 وB2 وحمض الفوليك. كما أنه يتميز بانخفاض محتواه من الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا صحيًا مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى.



فوائد الترمس الصحية

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعد الترمس من الأغذية الغنية بالألياف، مما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسّن صحة الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم.

2. تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي الترمس على ألياف قابلة للذوبان تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري في تنظيم مستويات الجلوكوز. كما أن البروتينات الموجودة فيه تساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات.

3. خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب

يُعرف الترمس بقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). يعود ذلك إلى احتوائه على الألياف والبروتينات النباتية، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما أنه يحتوي على الأرجينين، وهو حمض أميني يلعب دورًا في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

4. تعزيز صحة العظام والأسنان

يحتوي الترمس على كميات عالية من الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة العظام والأسنان. يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند كبار السن، كما يساهم في تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس.

5. تحفيز فقدان الوزن والشعور بالشبع

يُعتبر الترمس خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترات أطول. هذا يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، مما يسهم في التحكم في الوزن. كما أن قلة محتواه من الدهون يجعله وجبة خفيفة صحية دون زيادة الوزن.

6. تقوية جهاز المناعة

يحتوي الترمس على الزنك، فيتامين C، ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتحميه من الأمراض. كما أنه يحتوي على مركبات تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على محاربة العدوى.

7. تنظيم ضغط الدم

يساعد الترمس في تقليل ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يسهمان في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم المزمن.

فوائد الترمس الجمالية

الترمس للبشرة

1. تحسين صحة البشرة

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أنه يحتوي على فيتامين E والزنك، اللذين يسهمان في تجديد خلايا البشرة وإعطائها مظهرًا صحيًا ونضرًا.

2. تقوية الشعر وتحفيز نموه

يساعد الترمس في تحسين صحة الشعر، حيث يحتوي على البروتينات الأساسية التي تغذي بصيلات الشعر وتساعد في تقويتها. كما أنه يحتوي على الزنك والحديد، وهما عنصران مهمان لنمو الشعر ومنع تساقطه.

3. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يستخدم الترمس في العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات، حيث يساعد في تقليل البقع الداكنة وتوحيد لون الجلد عند استخدامه كقناع طبيعي.

طرق تناول الترمس

يمكن تناول الترمس بعدة طرق، ومن أشهرها:

الترمس المسلوق: يُنقع الترمس في الماء لعدة ساعات، ثم يُغلى ويُملح ليصبح وجبة خفيفة لذيذة.

طحين الترمس: يُستخدم في صناعة الخبز والمعجنات كمصدر للبروتين النباتي.

إضافته إلى السلطات: يمكن إضافة حبوب الترمس إلى السلطات لمنحها قيمة غذائية أعلى.

استخدامه في العناية بالبشرة: يتم طحن الترمس واستخدامه في وصفات طبيعية لتقشير البشرة وتفتيحها.



أضرار الإفراط في تناول الترمس

وأضافت الدكتورة مها سيد، أنه على الرغم من الفوائد العديدة للترمس، إلا أن الإفراط في تناوله أو عدم إعداده بشكل صحيح قد يؤدي إلى بعض الأضرار والمشاكل الصحية.

فيما يلي بعض الأضرار والاحتياطات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تناول الترمس:

فوائد الترمس

1. اضطرابات الجهاز الهضمي

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الترمس إلى الانتفاخ، الغازات، وعسر الهضم، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يعتادون على تناول الألياف بكثرة.

2. حساسية الترمس

يعتبر الترمس من البقوليات، وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاهه، خاصة أولئك الذين لديهم حساسية من الفول السوداني أو البقوليات الأخرى. تشمل أعراض حساسية الترمس الحكة، الطفح الجلدي، التورم، وصعوبة التنفس، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى صدمة تحسسية.

3. ارتفاع نسبة القلويدات السامة في الترمس المر

الترمس المر يحتوي على مركبات قلويدية قد تكون سامة إذا لم يتم نقعه وسلقه جيدًا. هذه المركبات يمكن أن تسبب أعراض التسمم مثل الغثيان، القيء، الدوار، واضطرابات في الجهاز العصبي. لذا، يجب نقع الترمس المر في الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة مع تغيير الماء عدة مرات قبل طهيه واستهلاكه.

4. التأثير على مرضى النقرس

الترمس يحتوي على نسبة من البيورينات، وهي مركبات تتحلل إلى حمض اليوريك في الجسم. لذا، قد يؤدي تناوله بكثرة إلى زيادة مستويات حمض اليوريك، مما قد يسبب نوبات النقرس لدى الأشخاص المصابين به.

5. خطر التلوث بالميكروبات إذا لم يُخزَّن بشكل صحيح

عند تخزين الترمس المسلوق في درجة حرارة غير مناسبة، يمكن أن يتعرض لنمو البكتيريا الضارة، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي. يُنصح بحفظه في الثلاجة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

6. ارتفاع نسبة الصوديوم في الترمس المملح

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الترمس المملح، لكنه قد يكون غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الملح، مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم. يفضل تناوله بدون إضافة كمية كبيرة من الملح أو شطفه جيدًا بالماء قبل الأكل.

7. تأثيره على امتصاص المعادن

بعض المركبات الموجودة في الترمس، مثل الفيتات، قد تؤثر على امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك في الجسم، مما قد يقلل من الاستفادة منها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا.

الاعتدال هو الحل

لتجنب هذه الأضرار، يُفضل تناول الترمس باعتدال والتأكد من تحضيره بطريقة صحيحة، خاصة عند استهلاك الترمس المر.

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