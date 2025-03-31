الترمس كنز غذائي بفوائد مذهلة ومحاذير يجب الانتباه إليها

كشفت مديرية الزراعة بالجيزة الفوائد الصحية المذهلة للترمس، تلك الوجبة الشعبية الغنية بالبروتين والألياف، والتي تقدم فوائد جمة للجسم، ولكنها في الوقت نفسه تحمل بعض المحاذير التي يجب الانتباه إليها.



فوائد الترمس



يعتبر الترمس مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي والألياف الغذائية، مما يجعله وجبة مشبعة ومفيدة للجهاز الهضمي، كما تساعد الألياف الموجودة في الترمس على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.



يساهم الترمس أيضا في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري، ويحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتقي الجسم من الأمراض، ويساعد الترمس على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



وحذرت مديرية الزراعة بالجيزة من أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات تجنب تناول الترمس، مشيرة إلى أن الترمس يحتوي على مركبات سامة يجب التخلص منها عن طريق النقع والطهي الجيد، كما أن الإفراط في تناول الترمس قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الغازات والانتفاخ.



وأكدت أن الترمس المملح يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لذا يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناوله بحذر.



نصائح لتناول الترمس بأمان



وللاستفادة القصوى من الترمس، نصحت مديرية الزراعة بالجيزة من تناول الترمس المر بعد نقعه جيدًا لتقليل المرارة والمركبات الضارة، ويمكن اختيار الترمس الحلو الجاهز للأكل كبديل آمن ولذيذ.



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