فوائد الترمس، تسالى تنظم الهضم فى شم النسيم

فوائد الترمس، الترمس من البقول الشهيرة التى تقدم كتسالى فى مصر منذ القدم، وهو مظهر من مظاهر الاحتفالات بالأعياد عند الفراعنة، وحافظ المصريون على هذه العادة حتى يومنا هذا.

وفوائد الترمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله بشرط عدم إضافة الملح له.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الترمس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، ويشتهر في العديد من البلدان العربية كنوع من التسالي المفيدة، بالإضافة إلى استخدامه في بعض الأطباق والوصفات التقليدية، ويتميز الترمس بمذاقه الفريد وقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات، الألياف، والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان.

فوائد الترمس للصحة

فوائد الترمس للصحة

وأضافت منى، أن من أبرز فوائد الترمس:-

مصدر غني بالبروتين النباتي، مما يجعله خيار مثالي للنباتيين لتعويض نقص البروتين الحيواني.

احتواءه على الألياف الغذائية يعزز من صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

ومن المعروف أن الألياف تساهم أيضًا في تقليل امتصاص الدهون الضارة والكوليسترول من الأمعاء، مما يساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الترمس أيضًا على مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة الجذور الحرة في الجسم، والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لظهور علامات الشيخوخة المبكرة وللإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان.

أظهرت بعض الدراسات أن الترمس قد يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري إذا تم تناوله باعتدال.

ومن الفوائد الجمالية للترمس، أنه يدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل، حيث يُستخدم مسحوق الترمس في تقشير البشرة وتفتيحها، بالإضافة إلى استخدامه في بعض الوصفات الطبيعية لتقوية الشعر ومنع تساقطه.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الترمس

وتابعت، أنه الترمس له فوائد عظيمة بالفعل ولكنه يحتوي على مركبات قلويدية قد تكون سامة إذا تم تناوله قبل النقع والغلي لفترة كافية، لذا يُنصح دائمًا بشراء الترمس المُعالج أو اتباع الطرق الصحيحة في تحضيره في المنزل، فالترمس ليس مجرد وجبة خفيفة، بل هو كنز غذائي وصحي له العديد من الفوائد التي تستحق أن يكون ضمن النظام الغذائي اليومي.

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