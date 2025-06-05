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خارج الحدود

بزعم ضرب مواقع تصنيع مسيرات، الاحتلال يستعد للهجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان

قال  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: سنهاجم مواقع لتصنيع المسيرات المفخخة في المواقع المستهدفة في ضاحية بيروت.

جيش الاحتلال يستعد للهجوم على بيروت 

وأضاف  جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: سنقوم بعد قليل باستهداف بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية مخصصة لإنتاج مسيرات.

وزعم جيش الاحتلال: أن حزب الله يعمل على تعزيز صناعة إنتاج المسيرات استعدادا للحرب المقبلة مع إسرائيل، مدعيا أن الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية.

وواصل جيش الاحتلال مزاعمه أن حزب الله ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويتحدى الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق الاتفاق وسنعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسنمنع أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله.

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جيش الاحتلال بيروت حزب الله

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