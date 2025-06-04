الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

وثيقة أوروبية سرية تؤكد استخدام جيش الاحتلال التجويع سلاحا في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، ما يُعد جريمة فظيعة، إضافة إلى قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال. 

وثيقة أوروبية تدين جيش الاحتلال الإسرائيلي 

كما اعتبرت الوثيقة أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة  تشكل جرائم ضد الإنسانية.

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مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن غزة اليوم

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء محاولة حصولهم على المساعدات الإنسانية.

وبالأمس أعلن الصليب الأحمر، استشهاد 27 فلسطنيا في إطلاق النار قرب مركز توزيع مساعدات بغزة.

الاحتلال يستهدف المتضورين جوعا في غزة

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.

إجراء تحقيق فوري ومستقل

ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.

كما أكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".

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جيش الاحتلال إسرائيل غزة

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