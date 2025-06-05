السعودية: إجمالي حجاج هذا العام مليون و673 ألفا و230 حاجا

موسم الحج 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن عدد الحجاج من الخارج 1,506,576 يحملون 171 جنسية.

عدد حجاج بيت الله الحرام

وقالت هيئة الإحصاء السعودية، في بيانها إن عدد الحجاج من الداخل 166,654، وإجمالي حجاج هذا العام 1,673,230.

ورفعت المملكة العربية السعودية خلال هذا الموسم من استعداداتها ووسائل راحة حجاج بيت الله الحرام، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحالات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها الحجاج.

وفي هذا السياق، أكد الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه يوجد انخفاض واضح في عدد حالات الإجهاد الحراري للحجاج، بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

مقاضاة كل من يتسبب في عرقلة فرق الإسعاف أو منعها من أداء عملها

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس عن توجهها لمقاضاة كل من يتسبب في عرقلة فرق الإسعاف أو منعها من أداء عملها.



وأكد الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة سترفع شكوى أمام الجهات المختصة ضد أي مسؤول او موظف مهما كان في كل منشأة وضد كل موظف يكون سببا في إعاقة ومنع الفرق الاسعافية من أداء عملها.

لن يتم قبول التسبب في وفاة الإنسان بأعذار وحجج اجتماعية لا علاقة لها بالدين والنظام

وبين أن الدين حث على المحافظة على صحة الإنسان، وأن القاعدة الفقهية تقول: إن "الضرورات تبيح المحظورات"، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول التسبب في وفاة الإنسان بأعذار وحجج اجتماعية لا علاقة لها بالدين والنظام.



وقال الأمير فيصل بن عبد الله: إن كل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرص النجاة أو البقاء على قيد الحياة، لافتًا الانتباه إلى أن عامل الوقت يعني الفرق بين الحياة والموت.

إنقاذ حياة المصابين من خلال عدم التجمهر حول مواقع الإصابات

وأهاب بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام والمدارس والجامعات والمعاهد والأسواق النسائية بشكل خاص، ضرورة تدريب منسوبيها على أساسيات الإسعافات الأولية التي تسهم بشكل كبير عند تقديمها في الوقت المناسب على حماية حياة الإنسان، وتأخير مضاعفات الإصابة والمساعدة على الشفاء.



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