الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية: إجمالي حجاج هذا العام مليون و673 ألفا و230 حاجا

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

موسم الحج 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن عدد الحجاج من الخارج 1,506,576 يحملون 171 جنسية.

عدد حجاج بيت الله الحرام 

وقالت هيئة الإحصاء السعودية، في بيانها إن عدد الحجاج من الداخل 166,654، وإجمالي حجاج هذا العام  1,673,230.

 

ورفعت المملكة العربية السعودية خلال هذا الموسم من استعداداتها ووسائل راحة حجاج بيت الله الحرام، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحالات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها الحجاج.

وفي هذا السياق، أكد الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه يوجد انخفاض واضح في عدد حالات الإجهاد الحراري للحجاج، بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

مقاضاة كل من يتسبب في عرقلة فرق الإسعاف أو منعها من أداء عملها

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس عن توجهها لمقاضاة كل من يتسبب في عرقلة فرق الإسعاف أو منعها من أداء عملها.


وأكد الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة سترفع شكوى أمام الجهات المختصة ضد أي مسؤول او موظف مهما كان في كل منشأة وضد كل موظف يكون سببا في إعاقة ومنع الفرق الاسعافية من أداء عملها.

لن يتم قبول التسبب في وفاة الإنسان بأعذار وحجج اجتماعية لا علاقة لها بالدين والنظام

وبين أن الدين حث على المحافظة على صحة الإنسان، وأن القاعدة الفقهية تقول: إن "الضرورات تبيح المحظورات"، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول التسبب في وفاة الإنسان بأعذار وحجج اجتماعية لا علاقة لها بالدين والنظام.


وقال الأمير فيصل بن عبد الله: إن كل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرص النجاة أو البقاء على قيد الحياة، لافتًا الانتباه إلى أن عامل الوقت يعني الفرق بين الحياة والموت.

إنقاذ حياة المصابين من خلال عدم التجمهر حول مواقع الإصابات

وأهاب بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام والمدارس والجامعات والمعاهد والأسواق النسائية بشكل خاص، ضرورة تدريب منسوبيها على أساسيات الإسعافات الأولية التي تسهم بشكل كبير عند تقديمها في الوقت المناسب على حماية حياة الإنسان، وتأخير مضاعفات الإصابة والمساعدة على الشفاء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسم الحج 2025 السعودية حجاج بيت الله بيت الله الحرام حالات الإجهاد الحراري الحجاج

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، معلومات عن صالح بن حميد الخطيب الـ 16 ليوم عرفة

موسم الحج 2025، تسابق الحجاج للصعود إلى جبل عرفات مرددين "لبيك اللهم لبيك" (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

وفاة طبيب أسيوط تشعل الحزن في المنيا، وأسرته: لم ينتحر ونطالب بكشف الحقيقة (فيديو وصور)

الكيلو يصل لـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم بعد إلغاء ذبح الأضاحي بالمغرب

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أمريكا استعدادا لمونديال الأندية (فيديو)

بث مباشر، مباراة الإمارات وأوزباكستان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعدادا لكأس العالم للأندية

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الأرز اليوم في الأسواق قبل حلول عيد الأضحى

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق؟ الأزهر للفتوى يوضح

متى تبدأ وتنتهي تكبيرات عيد الأضحى، وما الصيغة الصحيحة لها؟

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية