باقة درامية كورية جديدة في يونيو، تعرف على قنوات ومواعيد العرض

تستعد الشاشات الكورية وجمهور الدراما حول العالم لاستقبال باقة متنوعة من الأعمال الدرامية الشيقة خلال شهر يونيو، لتعد الجمهور بتجربة مشاهدة غنية تتراوح بين الأكشن والرومانسية والتشويق.

وتستعرض “فيتو” أبرز المسلسلات التي تُعرض هذا الشهر:

"رحمة بلا أحد" (광장)

تُعرض جميع حلقات دراما “Mercy for None” على Netflix في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، وذلك على أن يكون تاريخ العرض الأول في 6 يونيو.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم اللامعين، منهم سو جي سوب، هيو جون هو، غونغ ميونغ، تشو يونغ وو، آن جيل كانغ، لي بوم سو، جو هان تشول، تشا سونغ وون، ولي جون هيوك.

وتدور أحداث هذه الدراما الأكشن النوار حول "كي جون" (سو جي سوب)، رجل عصابات سابق قرر التخلي عن عالم الجريمة بعد 11 عامًا من قطع علاقاته بعصابته. يعود "كي جون" للساحة مدفوعًا برغبة كشف الحقيقة وراء الوفاة الغامضة لأخيه الأصغر "كي سوك" (لي جون هيوك).

"المرأة التي ابتلعت الشمس" (태양을 삼킨 여자)

تاريخ العرض الأول: 9 يونيو

تُعرض أيام الأسبوع على قناة MBC في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية ابتدأن من 9 يونيو، وذلك بمشاركة جانغ شين يونغ، سيو ها جون، يون آه جونغ، أوه تشانغ سوك، جون نو مين.

يتتبع مسلسل “The Woman Who Swallowed the Sun” رحلة "بايك سول هي" (جانغ شين يونغ)، المرأة التي تسعى للانتقام من عائلة قوية لتحقيق العدالة لابنتها الوحيدة.

"الليلة الأولى مع الدوق" (남주의 첫날밤을 가져버렸다)

يُعرض يومي الأربعاء والخميس على قناة KBS2 في تمام الساعة 9:50 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، ومتاح أيضًا على منصة Viki من 11 يونيو، من بطولة سيوهيون وتيكيون.

تعد دراما “The First Night with the Duke” رومانسية خيالية تدور حول طالبة جامعية عادية، "تشا سون تشايك" (سيوهيون)، تنتقل روحها إلى شخصية ثانوية في رواية رومانسية. بعد استيقاظها في عالم الرواية، تجد نفسها تقضي الليلة مع البطل المهووس "يي بيون" (تيكيون).

"فيلمنا" (우리영화)

يُعرض يومي الجمعة والسبت على قناة SBS في تمام الساعة 9:50 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية من يوم 13 يونيو، وهي من يطولة نامكونغ مين وجون يو بين.

يروي "فيلمنا" قصة حب مؤثرة بين "لي جي ها" (نامكونغ مين)، مخرجة أفلام تواجه مستقبلًا غامضًا، و"لي دا أوم" (جون يو بين)، ممثلة طموحة تعاني من مرض عضال.

"الطريق إلى الجراح" (로드 투 외과의사)

يُعرض يوم السبت على قناة tvN في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية حيث يكون تاريخ العرض الأول في 14 يونيو، بمشاركة كلًا من كيم غون وو، لي وون جونغ، جونغ شين هاي.

يأتي مسلسل “Road to Surgeon” كجزء من مشروع الدراما القصيرة "O’PENing" من إنتاج CJ ENM، وهو من كتابة سيناريست جديد. يُعد "الطريق إلى الجراح" قصة نمو تتناول سعي الطبيبين المقيمين "كيم جو نو" (كيم غون وو) و"لي داي جيل" (لي وون جونغ) للعثور على أصغر طبيبة مقيمة، "كيم هاي وون" (جونغ شين هاي)، التي اختفت بشكل غامض.

"صالون هولمز" (살롱 드 홈즈)

يُعرض يومي الاثنين والثلاثاء على قناة ENA في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية لأول مرة في 16 يونيو، من بطولة لي سي يونغ، جونغ يونغ جو، داسوم، نام كي آي.

وتدور أحداث هذه الدراما الكوميدية الأكشن حول مجموعة من الجارات هن "غونغ مي ري" (لي سي يونغ)، "تشو كيونغ جا" (جونغ يونغ جو)، "بارك سو هي" (داسوم)، و"جيون جي هيون" (نام كي آي). يتعاونّ هؤلاء الجارات للقضاء على مثيري الشغب الذين يعيثون فسادًا في مجتمعهن.

"الصياد بمشرط" (메스를 든 사냥꾼)

يُعرض مسلسل “Hunter With a Scalpel” أيام الاثنين بدأن من 16 يونيو، وهو من بطولة بارك جو هيون، بارك يونغ وو، كانغ هون.

هي دراما إثارة وجريمة نفسية يركز على "سيو سي هيون" (بارك جو هيون)، أخصائية الطب الشرعي اللامعة والمضطربة. تكتشف "سي هيون" أثناء تشريح إحدى الجثث أسلوب قتل مميزًا لوالدها، قاتل متسلسل كانت تعتقد أنه مات قبل 20 عامًا. فتنطلق في مهمة البحث عنه قبل وصول الشرطة.

"أنا زميل في الجري" (러닝메이트)

تُعرض جميع حلقات "I Am a Running Mate" في وقت واحد على منصة TVING يوم 19 يونيو، وهو من بطولة كلًا من يون هيون سو، لي جونغ سيك، تشوي وو سونغ، هونغ هوا يون، لي بونغ جون.

هي دراما سياسية للمراهقين، تروي قصة "نو سي هون" (يون هيون سو)، الطالب الذي يصبح أضحوكة في مدرسته بعد حادث مؤسف. تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُرشح فجأة لمنصب نائب الرئيس في انتخابات مجلس الطلاب.

"الحب فوق الكعب" (견우와 선녀)

يُعرض يومي الاثنين والثلاثاء على قناة tvN في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية من يوم 23 يونيو، وهو من بطولة تشو يي هيون، تشو يونغ وو، تشا كانغ يون، تشو جا هيون.

مسلسل رومانسي خيالي، تدور أحداثه حول "بارك سونغ أ"، طالبة في المدرسة الثانوية تعيش حياة مزدوجة كشامان ليلًا. تحاول "سونغ أ" إنقاذ حبها الأول "باي غيون يو" (تشو يونغ وو) من موته المحتوم.

"لعبة الحبار 3" (오징어 게임 시즌3)

تُعرض جميع حلقات “Squid Game 3” في وقت واحد على Netflix في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية يوم 27 يونيو.

ويضم الموسم الثالث كوكبة من النجوم، منهم لي جونغ جاي، لي بيونغ هون، يم سي وان، كانغ ها نيول، وي ها جون، بارك غيو يونغ، بارك سونغ هون، يانغ دونغ جيون، كانغ آي شيم، جو يو ري، ديفيد لي، وروه جاي وون.

يُعرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل "لعبة الحبار" المنتظر بشدة على Netflix. في هذا الموسم، يُصر "جي هون" (لي جونغ جاي) على تحقيق هدفه في القضاء على اللعبة بعد خسارته لصديقه المقرب، ووقوعه في فخ اليأس المطبق على يد "الرجل الأمامي" (لي بيونغ بون)، الذي كان يُخفي هويته الحقيقية للتسلل إلى اللعبة.

