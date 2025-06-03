لي جون يونغ وتشا جو يونغ يتألقان في دراما "من أنت؟" المرتقبة لعام 2026

يجمع المسلسل الكوري "من أنت؟" (Who Are You)، الدراما الكوميدية الرومانسية الجديدة، النجمين لي جون يونغ وتشا جو يونغ في دوري البطولة، ومن المقرر عرضها على إحدى القنوات التلفزيونية البارزة في عام 2026. يعد هذا العمل بمثابة إضافة مثيرة للمشهد الدرامي الكوري، حيث يجمع بين التشويق والكوميديا والرومانسية في قالب فريد.

قصة مسلسل “من أنت”

تدور أحداث الدراما حول شخصيتين رئيسيتين تمران بتجارب محورية ستغير حياتهما إلى الأبد. لي تاي جو (يؤدي دوره لي جون يونغ) هو عميل سري سابق فقد ذاكرته في ظروف غامضة، مما يجعله في رحلة بحث مضنية لاستعادة هويته وماضيه. على الجانب الآخر، يو آه رين (تؤدي دورها تشا جو يونغ) هي "حب الأمة الأول"، وهي شخصية عامة محبوبة فقدت الحب بطريقة مؤلمة، مما دفعها إلى البحث عن معنى جديد لحياتها.

تتقاطع مسارات لي تاي جو ويو آه رين بشكل غير متوقع، ليشرعا معًا في رحلة معقدة لا تهدف فقط إلى استعادة ذكريات لي تاي جو الحقيقية، بل أيضًا لاكتشاف الحب الحقيقي بينهما. تتخلل هذه الرحلة مواقف كوميدية ناتجة عن تفاعلاتهما وشخصياتهما المتباينة، بالإضافة إلى لحظات رومانسية مؤثرة تتطور مع سعيهما المشترك نحو الحقيقة.

من المتوقع أن تقدم الدراما مزيجًا من الألغاز التي تحيط بفقدان ذاكرة لي تاي جو، والتحديات التي تواجه يو آه رين في حياتها المهنية والشخصية، مما يجعل القصة غنية بالأبعاد الدرامية.

ومع انضمام لي جون يونغ، المعروف بأدواره المتنوعة في أعمال مثل "دي.بي" (D.P.) و"فتاة القناع" (Mask Girl)، وتشا جو يونغ، التي خطفت الأنظار بأدائها في "المجد" (The Glory)، يترقب الجمهور بفارغ الصبر قصة الحب التي ستنشأ بينهما على الشاشة.

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